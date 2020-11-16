Армяне совершают настоящее кощунство по отношению к христианской вере - Ассоциация Русской молодежи Азербайджана

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан на протяжении около 30 лет стремился восстановить территориальную целостность и вернуть свои земли дипломатическим путем. Но постоянные провокации военно-политического режима Армении, которые приводили к жертвам с азербайджанской стороны, вынудили прибегнуть военному разрешению данной проблемы, сказал в интервью Trend Life заместитель председателя Ассоциации Русской молодежи Азербайджана Никита Юдин.

"Мы русские, являющиеся гражданами Азербайджана, полностью поддерживаем данный шаг нашего Президента Ильхама Алиева. На протяжении многих лет мы доносили до мировой общественности всю правду и неопровержимые факты о Карабахском конфликте, многолетней агрессии Армении против Азербайджана. Мы еще более активизировались за 44 дня второй Карабахской войны, ежедневно делились оперативными новостями о ситуации на фронте, выявляли фейки армянских пропагандистов и выкладывали опровержение в сети. Ведь война шла не только на поле боя, но и в информационной сфере и соцсетях. Мы пытались донести до русскоговорящей общественности всего мира о преступлениях, совершенных армянами против мирных жителей, о провокациях армян, совершенных с целью вовлечь иные страны в боевые действия. Мы выражали свои протесты действиям армянской стороны, а также фейковым новостям, распространяющимся в российской прессе и на телевидении. Дни освобождения городов и сел Азербайджана от армянской оккупации становились для нас праздниками, а тот день – 10 ноября, когда Верховный главнокомандующий, Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о капитуляции армянской стороны и полной победе Азербайджана, стал для нас самым счастливым моментом за весь сложный год. Наша молодежь вместе со всеми азербайджанцами вышла на улицы с национальными флагами и ликовала за освобождённые земли", - сказал Никита Юдин.

По его словам, ассоциация продолжает активное участие в информационной войне. Наши страницы в соцсетях постоянно атаковали армянские пользователи соцсетей, пытаясь навести хаос в комментариях под постами.

"Мы продолжаем опровергать их ложь фактами, а неадекватных заносим в черный список и жалуемся на них в администрацию сети Facebook. Сейчас мы пристально следим за тем, что происходит на территориях, которые должны покинуть армянские сепаратисты - происходит настоящий экологический террор с их стороны. Вырубка деревьев, поджег лесных массивов, загрязнение территории, истребление животных. Подобные действия должны пресекаться российскими миротворцами и осуждаться со стороны мировой общественности. Мы уверены, что в ближайшее время все освобожденные земли вернутся под административное управление Азербайджана, разрушенные города приобретут процветающий вид, религиозные святыни вновь наполнятся прихожанами, и туристы смогут наслаждаться прекрасными пейзажами Азербайджанской земли. Наша Ассоциация готова содействовать в этой миссии", - отметил Никита Юдин.

Русские Азербайджана всегда были патриотами своей родины, участвовали в первой и второй Карабахских войнах, среди них Национальные герои Азербайджана.

"Для всех жителей Азербайджана, вне зависимости от национальности и вероисповедания, Карабах был самой большой болью и печалью. Русские, проживающие в Азербайджане, всегда переживали за Карабах, поэтому как и в первой, так и во второй Карабахской войне были и наши добровольцы. Одним из них является Национальный герой Азербайджана Юрий Ковалёв, который стал для многих поколений русских ребят символом мужества, отваги и патриотизма. Также за Азербайджан погибли такие русские сыны Азербайджана как Евгений Карлов, Игорь Макеев, Сергей Сенюшкин, Виктор Серёгин, Сергей Барин и другие. А в ходе недавних боевых действий погибли Дмитрий Солнцев и Денис Пронин, которые были добровольцами. Это еще раз демонстрирует, как сплочен дух русских и азербайджанцев", - подчеркнул Никита Юдин.

Ассоциация резко осудила варварские деяния армян в отношении христианских святынь на ранее оккупированных территориях.

"Существуют исторические доказательства, что все храмы, которые расположены в Карабахе, не являются армянскими, а были в составе албанской христианской церкви. Армяне же переделали эти церкви, и стали выдавать за свои, что, по сути, является культурным террором. Сейчас мы видим кадры, как армяне, покидая Кяльбаджар, пытаются варварски разрушить и унести всё ценное из святыни. Помимо этого появились кадры, где в старых христианских храмах все стены были исписаны граффити с фамилиями армян. Армяне совершают настоящее кощунство в отношении к христианской вере. И они после этого говорят о защите христианских ценностей? Помимо христианских храмов, армяне проявили неуважение к мусульманским мечетям, превратив их в свинарники. За подобное варварское отношение, мировая общественность должна осудить Армению. Азербайджан же всегда проявлял уважение ко всех конфессиям, в стране действуют несколько православных храмов, синагог, католическая церковь. В идеальном состоянии находится и армянская церковь в центре Баку. Это явное проявление мультикультурализма, которого совершенно не видно со стороны Армении, воздвигающей памятники нацистам. Мы уверены, что Азербайджан восстановит все церкви, храмы и мечети в Карабахе и вернет миру столь важное историческое наследие", - добавил Никита Юдин.

(Автор: Вугар Иманов)