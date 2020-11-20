Армяне хотели уничтожить азербайджанский народ, но сами оказались на грани коллапса – уроженец Агдама, председатель Гильдии продюсеров Мушфиг Хатамов

Интервью 20 ноября 2020 17:31 (UTC+04:00)
Армяне хотели уничтожить азербайджанский народ, но сами оказались на грани коллапса – уроженец Агдама, председатель Гильдии продюсеров Мушфиг Хатамов

БАКУ /Trend Life/ - Победа Азербайджана над агрессорским режимом Армении является вторым рождением азербайджанского народа, потому что мы в свое время не только потеряли земли, но и переживали тяжелые моральные страдания, на оккупированных землях были уничтожены наши культурные ценности, около миллиона беженцев не могли вернуться на родину, но все это осталось позади, и теперь каждый из нас чувствует себя по настоящему счастливым, сказал сегодня в интервью Trend Life председатель Гильдии продюсеров Азербайджана, сценарист, лауреат международных конкурсов за кинофильмы, экс-директор киностудии "Азербайджанфильм", заслуженный деятель искусств, уроженец Агдама Мушфиг Хатамов.

"Сегодня освобожден один из культурных центров Азербайджана – город Агдам, мой родной город, где я родился и вырос. Нельзя быть настолько счастливым! На протяжении всей своей жизни еще не чувствовал себя таким счастливым! К большому сожалению, у нас были жертвы среди мирного населения, которые были убиты в результате обстрелов городов и сел армянскими вооруженными силами. Эти трусливые вояки бежали с поля боя от наших воинов, а свою злость вымещали на мирных граждан. Для армян - это привычно, вспомним Ходжалинский геноцид 1992 года, обстрелы Гянджи, Тертера, Нафталан, Барды… Светлая память шехидам и вечная слава героям, которые даровали нам эти счастливые дни. Армяне сами же подтверждают свою трусость. Уже через пять дней после начала контрнаступательной операции Азербайджана, в рядах армянских ВС насчитывалось уже 1500 дезертиров, сказал бывший глава Генштаба ВС Армении, генерал-полковник Мовсес Акопян. Все видели, как премьер-министр Пашинян буквально умолял армян взяться за оружие, и посылал на фронт женщин, готовил детей. На протяжении почти 30 лет двадцать процентов нашей страны находились под пятой армянских фашистов, которые не только бесчинствовали на наших землях, меняли топонимы, но даже преследовали цели дальнейших захватов наших земель, на "армянский лад" называли наши города Баку, Шамахы, Гянджу и т.д. Со своими бредовыми и шизофреничными идеями о "Великой Армении" эти нелюди принесли столько страданий нашему народу, разрушали культурно-материальное наследие, города и села, убивали детей, стариков и женщин, что все это не могло оставаться безнаказанным. И, наконец, наша доблестная армия во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сломала хребет этой ядовитой гадине. Армяне хотели уничтожить азербайджанский народ, но сами оказались на грани коллапса. Эта победа вошла в историю нашего славного народа", - сказал Мушфиг Хатамов.

Он родился 6 мая 1969 года в селе Гюллюджа Агдамского района. В этом селе он окончил школу, и в 1986 году поступил на факультет актера драмы и кино Государственного института искусств в Баку, но каждое лето проводил в родном краю. 23 июля 1993 года вооруженные силы Армении оккупировали большую часть территории Агдамского района.

"Агдам был одним из центров культуры страны, где всегда проходили различные фестивали и конкурсы. В детстве я принимал активное участие в общественной жизни региона, ходил в музыкальную школу и драмкружок, всегда был ведущим праздников "Натаван" для девочек, среди исполнителей, танцоров и коллективов. Представьте себе, что в нашем селе ежегодно умирало по пять-шесть человек, а когда его оккупировали, у 35 разорвалось сердце от горя, не выдержали потери. Мой отец принимал участие в первой Карабахской войне, был тяжело ранен, потом скончался. Немало моих одноклассников также стали шехидами. Слава героям! Вечная память шехидам!".

По его словам, Азербайджан ждет большая работа по восстановлению разрушенных городов и сел, памятников национального наследия. История Агдама берет своё начало ещё в первой половине XVIII века, когда Карабахский хан Панахали отдал распоряжение о начале строительства жилого массива Имарет из белого камня. Имарет был виден из окрестностей, в честь него, как предполагается, за населенным пунктом и закрепилось название Агдам – светлый, освещенный солнечными лучами, белый дом. На территории Агдамского района находилось множество архитектурных памятников. Среди них - мавзолей Ханоглан (XVII век), мечеть XVII века, дворец и мавзолей Панахали-хана, в селе Хачынтюрбетли – мавзолей "Гутлу – сына Муса" (XIV век), в селе Кенгерли – мавзолей (XIV век), в селе Паправенд – два мавзолея и мечеть, в селе Шахбулаг – караван-сарай XVIII века. Здесь находится уникальная пещера, вырубленная в скале на Северном склоне Боздага на высоте 300 метров. Это пещерный храм XIII века относится к христианской архитектуре государства Кавказская Албания. В Агдаме находился единственный в своем роде Музей хлеба. И все это разрушено армянскими вандалами и придется восстанавливать, многие наши культурные ценности и архитектурные находки вывезены в Армению.

"В то же время никогда не стоит забывать, что деятельность армянских террористических организаций по всему миру, дестабилизирующий фактор различных международных фондов и организаций, которые пользуются ими как инструментом для своих деяний, не прекратится. Фактически армяне являются заложниками этих групп и причиняют вред только самим себе. Поэтому мы должны быть ко всему готовыми и продолжать укреплять свою армию и уровень международного сотрудничества, пропагандировать наше богатое культурное наследие, толерантность и мультикультурализм, реализовывать различные проекты, снимать художественные фильмы с привлечением известных мастеров кинематографа. И в этом аспекте большая роль принадлежит нашим творческим личностям, чтобы доносить истину до мировой общественности", - отметил Мушфиг Хатамов.

(Автор: Вугар Иманов)

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