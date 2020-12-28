Пел на самых высоких нотах, чтобы эхо моего голоса донеслось до города Шуша - солдат, исполнивший "Джан Карабах!" на операционном столе (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В начале ноября в социальных сетях распространилось видео, в котором во время операции раненый азербайджанский солдат поет песню "Джан Карабах!". Выдержка и стойкость солдата поразила всех, кто посмотрел этот ролик, ведь даже на операционном столе он думал не о себе, а о родной земле…

Этим храбрым солдатом оказался выпускник Азербайджанской национальной консерватории, исполнитель мугама и народных песен, солист Азербайджанского государственного академического музыкального театра и участник телепроекта "Üçümüz" на телеканале ATV Мабуд Ахмедов.

Очередной материал в рамках проекта "Герои Карабахской войны" Trend Life посвящает Мабуду Ахмедову – 24-летнему солдату, участнику Второй Карабахской войны.

Мабуд Ахмедов родился в 1996 году в Баку, он с детства проявлял большой интерес к музыкальному искусству. После окончания школы поступил в Азербайджанскую национальную консерваторию, обучался у заслуженного артиста Азербайджана Тайяра Байрамова. В 2018 году исполнитель поступил в магистратуру на курс профессора, народного артиста Азербайджана, выдающегося ханенде Арифа Бабаева.

Весной 2020 года Мабуд был призван на службу в ряды вооруженных сил Азербайджана, а когда началась война, 27 сентября, был отправлен на линию фронта.

"Слава Аллаху, что я в числе азербайджанских военнослужащих принимал участие в Отечественной войне за освобождение наших исконных земель от армянских оккупантов. Был участником боевых действий в направлении Физули, Джебраила, Ходжавенда… Третьего ноября в районе Ходжавенд-Красный базар...",- отмечает Ахмедов.

После полученного ранения молодого бойца отправили в госпиталь, где и было снято видео с его исполнением "Джан Карабах!", разлетевшееся по социальным сетям и отечественным телеканалам.

"Врач беседовал с нами, что-то спрашивал, пытаясь нас отвлечь… Конечно, нам делали укол, но боль все равно чувствовалась. Так вот, доктор начал расспрашивать, откуда я, чем занимаюсь, а когда узнал, что я ханенде, попросил что-нибудь исполнить. Я ответил, что, конечно, смогу, и мне пришла мысль спеть о Родине. Уже на утро узнал, что в социальной сети распространено видео с моим исполнением, и все говорят обо мне...", - отметил он.

Война - есть война, и, конечно, наши молодые ребята, храбрые защитники Отечества прошли сложный, трудный путь…

"Да, мы все понимали, что это война, и в любой момент может произойти все, что угодно… Но видеть смерть боевых товарищей, близких друзей – это очень тяжело. В бою я потерял, своего сокурсника Тогрула Гаджиева, он стал шехидом в направлении Физули. Да упокоит Аллах его душу, и души всех шехидов…

Все, кто воевал, были лицом к лицу со смертью… Но не умирать мы шли, а освобождать Родину от оккупантов, изгонять с наших земель захватчиков. У каждого, кто принимал участие во Второй Карабахской войне своя судьба. Конечно, никто не хочет прощаться с жизнью в молодом возрасте, у всех, кто был на войне были свои мечты, у кого-то они прервались… Да упокоит Аллах души шехидов. Всем ветеранам, кто прошел этот трудный путь, желаю в жизни большой удачи, исполнения всех желаний. Война – это сложное испытание. Слава Аллаху, что все завершилось нашей Великой Победой, благодаря несокрушимой воле, решимости, отваге шехидов, доблести и мужеству азербайджанских военнослужащих", - сказал Мабуд Ахмедов.

По его словам, несмотря на все сложности и ожесточенные бои, все азербайджанские военнослужащие знали, что Победа будет наша, верили в силу Азербайджана и нашей армии.

Одним из самых радостных моментов в 44-дневной войне Мабуд Ахмедов называет известие об освобождении от оккупации города Шуша, эту новость он встретил в больнице.

"Я участвовал в боях практически на всех освобожденных территориях, где старался исполнять композиции, посвященные Карабаху, подбодрить дух сослуживцев. И каждый раз меня переполняло чувство гордости… Знаете, думаю, не ошибусь, если скажу, что у всех азербайджанских исполнителей была мечта исполнить мугам "Карабах шикестеси" именно в Карабахе. Поэтому я пел везде, где принимал участие в боевых действиях, исполняя песни на самых высоких нотах, чтобы эхо моего голоса донеслось до города Шуша", - подчеркнул Ахмедов.

После завершения службы Мабуд планирует вновь заниматься любимым делом – музыкой. Народная артистка Азербайджана, композитор Айгюн Самедзаде написала дня него песню.

"Большое спасибо Айгюн ханым за внимание. Сейчас я нахожусь на службе, после того как я вернусь, надеюсь, что мы реализуем этот музыкальный проект", - добавил он.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)