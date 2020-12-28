Подорвались на мине, лежал обгоревший, а на меня шли армяне...Герой Карабахской войны Мухаммед Керимли спас от смерти 400 воинов! (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Образ военного медика является олицетворением высокого патриотизма, гуманизма, мужества и самоотверженности во второй Карабахской Отечественной войне. Около трех тысяч шехидов отдали свои жизни во имя освобождения Азербайджана от армянских оккупантов, но потери могли быть большими, если бы не подвиг врачей, боровшихся за жизни раненых солдат и офицеров, под шквальным огнем выносивших их с поля боя, постоянно рискуя собственной жизнью. На плащ-палатках, носилках, собственных плечах, ползком, под бомбежкой, пулеметным, минометным и артиллерийским огнем, оказывая помощь в сложнейших условиях. Для тысячи воинов они стали поистине ангелами-спасителями. Военные медики оказывались на фронте по велению души, в пекле войны показывая чудеса самоотверженности.

Очередной материал Trend Life в рамках проекта "Герои Карабахской войны" посвящен военному врачу, старшему лейтенанту Мухаммеду Керимли, который за героизм во второй Карабахской Отечественной войне был удостоен двух медалей "Xocavəndin azad olunmasına görə" ("За освобождение Ходжавенда") и "Füzulinin azad olunmasına görə" ("За освобождение Физули"). Вместе со своей группой он спас от смерти около 400 воинов! Поистине это подвиг во имя жизни!

Мухаммед Керимли родился 30 мая 1992 года в Габале. С детства, как и его мать, мечтал стать врачом, чтобы лечить и спасать людей, выбрав путь военного медика. В 2009 году поступил на факультет военной медицины в Азербайджанский медицинский университет. После окончания, с 2015 по 2019 год, работал в одной из воинских частей Баку. В 2019 году был направлен в одну из воинских частей Физулинского района, а с начала войны, 27 сентября 2020 года, оказался на передовой.

"Военные медики приносят не только клятву Гиппократа, но и принимают воинскую присягу. Они призваны работать в чрезвычайных, экстремальных условиях (боевые действия, стихийные бедствия, катастрофы), оказывать медицинскую помощь, преимущественно хирургического характера. Профессия военного врача предполагает изучение как обычных медицинских предметов – прием родов, инфекционные и соматические болезни, так и специфических дисциплин: военно-полевая и военно-морская хирургия, медицина в воздухе и под водой, особенности условий военного труда, военная токсико-лаборатория, новейшие методы реабилитации после участия в боевых действиях. Главная особенность– умение оказывать медицинскую помощь в условиях боевых действий, что напрямую связано с большим риском для жизни. К тому же военный врач должен иметь командирские навыки и уметь организовать медицинскую службу в любых условиях, работу передвижного медпункта и максимально безопасно оказать неотложную помощь, как в мирное время, так и в условиях военных действий", - начал беседу Мухаммед Керимли.

У военных врачей есть особое нейтральное положение, которое был закреплено за ними в 1864 году Женевской конвенцией, согласно которой они обязаны выполнять только медицинские обязанности, оказывать помощь пострадавшим от военных действий либо вооруженных конфликтов без исключений.

"Военный врач на поле боя рискует своей жизнью наравне с солдатами и офицерами боевых частей. Решающее значение в спасении жизни воинов заключается в способности оказать помощь уже в первые минуты после ранения, и потому военный врач должен идти в бой вместе с солдатами. В эти минуты мы не думаем о себе, что можем и сами получить ранение или погибнуть. Медикам на войне приходится сталкиваться с самыми разными ранениями, вплоть до оказания помощи воинам с оторванными от минометного обстрела руками и ногами. Многие солдаты лежат, много крови, стоны, крики, стрельба. Считается, что до 80% раненых погибают из-за потери крови: при сильном артериальном кровотечении человек может истечь кровью за 10-15 минут. Частая причина гибели раненых - болевой шок, когда всего за 5-10 минут происходит расстройство дыхания и сердеч­ной деятельности. Поэтому прямо на поле боя необходимо действовать очень быстро, хладнокровно и грамотно, ведь от наших действий зависит жизнь воинов. Необходимо предпринимать не только медицинские навыки, но и учитывать время и способы эвакуации раненых от передовой до медсанбата, где его, возможно, прооперируют и отправят дальше в тыл. Существует даже фраза о "бриллиантовых секундах, золотых минутах и серебряных часах": речь идет о том, как скоро раненому будет оказана помощь врачей ", – говорит доктор.

Вместе со своей группой санинструкторов он спас от смерти около 400 воинов из самых горячих точек, и только один стал шехидом на его руках. В эту героическую группу входили – старший сержант Гашгай Гасымов, сержант Вахид Шихалиев, младшие сержанты Турал Исмаилзаде, Сайяд Теймуров, Сянан Зохраблы и Садай Сабаилов. А также он отметил героизм военврача, старшего лейтенанта Рагима Имранлы.

"В этой войне были погибшие и среди врачей. Светлая память всем шехидам! Ежедневно мы спасали с поля боя по 15-20 раненых, осматривая потом санитарный автомобиль, видели, как он весь изрешечен пулями и осколками. И самое удивительное, почему ни одна пуля не задела нас? Всевышний берег! Особенно тяжелые бои шли на Физулинском направлении, где враг создал очень мощные оборонительные фортификационные сооружения в несколько рядов. Было много погибших и раненых. В результате проведенных маневров наши войска взяли этот укрепрайон, нанеся удар по врагу из тыла, обойдя его через Джебраильский район. В одном из боев мы спасали раненых из окопов, по которым были нанесены минометные удары врага. Они были засыпаны землей. Один из бойцов, лет 35-40, был высоким и тяжелым, у него оторвало левую руку и ногу, он истекал кровью. Мы сделали все возможное, чтобы спасти его. По пути в госпиталь в один из моментов боец открыл глаза, посмотрел на себя, потом на меня, я стал успокаивать, что скоро доедем и он будет спасен. На что он только ответил: "Я не доеду…" и стал шехидом", - рассказывает старший лейтенант.

Мухаммед Керимли также рассказал об удивительном случае спасения, которое ему теперь кажется кадрами из военных фильмов.

"Это произошло 26 октября во время боев на Ходжавендском направлении. Как правило, мы выезжали на место боев четырьмя санитарными УАЗиками, в каждом находилось по два врача - члена моей команды, я как командир бригады находился один в своем автомобиле. В принципе, мне не было нужды выезжать на места боев, но я не мог отсиживаться в госпитале. Забрав раненых с поля боя, мы их быстро эвакуировали в ближайший полевой госпиталь. Отправив часть санитарных автомобилей, я остался, чтобы забрать остальных. По возвращении мы заблудились, случайно заехав на вражескую территорию. В моем автомобиле было трое раненых, я сидел впереди. У одного из солдат началось кровотечение из ноги, остановив автомобиль, я пересел назад и стал оказывать помощь. Мы продолжили путь, и, буквально через 20 секунд, раздался мощный взрыв - наехали на противотанковую мину. Автомобиль разорвало и меня подкинуло в воздух, упав на землю, я сильно повредил позвоночник. От боли не мог открыть глаза, думал, что потерял руки или ноги, и скоро умру. Прочитал келмейи-шехадет и стал молиться. В этот момент понял, что все же останусь жив. Осмотрелся, вижу вроде цел, но почувствовал, что горю. Стал быстро переворачиваться по земле, чтобы потушить огонь: обгорело 40 процентов тела. Мне было очень тяжело двигаться, но я сразу стал искать раненых солдат. Как оказалось, шофер и один из солдат стали шехидами, двое раненых остались живы, но были в очень тяжелом состоянии. Что делать? Как им помочь, если я и сам с трудом передвигаюсь? Как вызвать помощь? Рация была уничтожена, мы на вражеской территории. В этот момент надо мной свистели пули, но в меня не попали. Я увидел, что с одного их холмов к нам спускались пятеро армян. Для них не имело значения, что это медицинский автомобиль. Кое-как заполз под подбитый ранее "Урал", который был на обочине, увидел еще двух шехидов. Армяне приближались. Я стал искать оружие, чтобы отстреливаться и не попасть в плен. Не найдя его, подумал - вот теперь точно конец. Начал читать суру из Корана "Айяталь курси". Не знаю откуда, у меня появились силы и, чтобы отвлечь армян от оставшихся раненых солдат, я стал отползать с этого места, помогая себе одной рукой, так как вторую не чувствовал и на ноги не мог встать. Прополз около 150 метров, но увидев, что армяне приближаются, превозмогая страшную боль, побежал в близлежащий лесной массив. В такие экстремальные моменты мобилизуются все силы организма. Мимо меня пролетали пули, но ни одна не попала. Всевышний берег меня! Когда забежал в лес, увидел отряд из десяти солдат в черных масках, которые стали жестикулировать, чтобы я упал на землю. Мои глаза были затуманены от сильной боли, не различал военную форму – позвоночник перебит, тело обгорело, левую часть тела уже не чувствовал и не мог понять, кто это: подумал, что армяне, поэтому не стал падать на землю – решил если умирать, то стоя. Выпрямился во весь рост и пошел вперед. Когда приблизился к ним, один из солдат снял маску и вновь указал, чтобы я лег на землю. Я узнал его – разведчик из нашей бригады. Это было спасение! Не передать словами чувства! Чудесное спасение! Как в кино! Я лег, армяне, преследовавшие меня, зашли в лес и были уничтожены нашими храбрыми воинами. Как оказалось, разведчики были посланы, чтобы узнать расположение засады армян и место минирования. Получилось, что я их вывел на это место. Мы вернулись, забрали шехидов и раненых солдат, отправившись затем в место дислокации наших войск в Физулинском районе. Путь занял три часа. Оттуда меня забрали в госпиталь в Джебраил, а после в медицинский центр Физулинского района, направив затем в военный госпиталь Баку, где я лечился около двух месяцев", - вспоминает наш герой.

Место, где Мухаммед с ранеными воинами попал на мину, он заснял на видео (смотреть внизу) – уникальные кадры. Внизу материала также можно увидеть видео шофера Мухаммедали Исмаиллы, с которым он обедал буквально за пару часов до его гибели. Кто знал, что это видео станет для него последним…

Когда Мухаммед Керимли был на передовой, то не говорил об этом своей семье, все думали, что он работает в госпитале. У него две дочери–малышки: одной три годика, другая родилась через четыре дня после того удивительного случая в Ходжавендском районе.

"Сейчас чувствую себя нормально, но из-за тяжелого ранения, потерял былую подвижность, позвоночник сильно болит, еще миллиметр - на всю жизнь оказался бы в инвалидной коляске. На лице и спине остались ожоги, стал инвалидом второй группы и теперь придется оставить военную службу по состоянию здоровья. Я очень люблю путешествовать, но из-за военной службы не был за рубежом. После пандемии коронавируса попытаюсь наверстать упущенное. Эта война выявила лучшие качества нашего народа, и я постарался внести свою лепту в эту победу, всегда был на передовой военных действий. Ради освобождения родной земли все мы были готовы пожертвовать жизнью, и совесть каждого из нас чиста перед Родиной! Вспоминаю один случай, когда эвакуировали с поля боя бойца, который потерял ногу. В такие моменты мы, врачи, стараемся успокаивать раненых, но тут он сказал: "Доктор, не беспокойтесь, ради Родины я и жизнь свою отдам". Боец абсолютно не был расстроен, а даже горд этим! Вот такие были у нас воины – смелые и отважные, беспредельно любящие свою Родину, благодаря кому мы и победили!", - добавил Мухаммед Керимли.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)