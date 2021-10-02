"Скверный анекдот" азербайджанского режиссера в Новосибирске: Это стало живительной влагой! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский режиссер Эмин Мирабдуллаев принял участие в Международной театральной лаборатории "Достоевский +", посвященной 200-летию великого русского классика Федора Достоевского и прошедшей в Новосибирском академическом молодежном театре "Глобус", сообщает Trend Life.

В рамках проекта Эмин Мирабдуллаев поставил эскизный спектакль "Скверный анекдот" и был отмечен дипломом. В театральной лаборатории "Достоевский +" также приняли участие режиссеры из Франции, Германии, Польши и Казахстана, которые представили работы по таким произведениям классика, как роман "Игрок", "Дневник писателя", рассказы "Бобок" и "Крокодил". В интервью Trend Life Эмин Мирабдуллаев поделился впечатлениями об участии в проекте.

"Каждый из приглашенных режиссеров представил эскизные спектакли по произведениям Федора Достоевского, на создание которых давалась всего неделя. Все работы были совершенно разные, но при этом очень интересные! Я работал с замечательными актёрами, высокопрофессиональными, очень пунктуальными, открытыми к эксперименту. Они понимали меня с полуслова, и если не получалось сразу, делали снова и снова, чтобы добиться результата. Тексты, достаточно большие, выучили наизусть прямо на сцене! Впечатления самые приятные и выражаю большую признательность организаторам за приглашение. Спасибо за эту неделю, за кураж и грандиозные впечатления!" - сказал режиссер.

Новосибирский академический молодежный театр "Глобус" - не только один из старейших театров Новосибирска, но и крупнейший в Сибири центр эстетического и духовного воспитания детей и молодежи, открытый всем направлениям творческой деятельности. В репертуаре "Глобуса" спектакли для любой зрительской аудитории. Это обусловлено творческой моделью театра - показать на одной сцене все художественные стили, школы и направления.

"Это было классно! И не только результат, а весь процесс, что очень важно. Я был рад и горд представлять свою страну в этом замечательном проекте. Я ехал туда в надежде окунуться в атмосферу российского театрального творчества, которое обладает очень высоким статусом в масштабах мирового театра. И был рад, что увиденное и прочувствованное превзошло все мои ожидания. Я познакомился с интересными людьми, пообщался с коллегами из других стран, наблюдал их за работой, они смотрели за моим творческим процессом. А параллельно Новосибирск показал мне снегопад в сентябре, гроздья рябины и кедровые парки... Участие в проекте стало живительной влагой для меня, изголодавшегося за два года пандемии по театральному творчеству. И когда я узнал, что и у нас открыли театры, был очень счастлив", - отметил Эмин Мирабдуллаев.

В лаборатории "Достоевский +" также состоялась открытая репетиция постановки по роману "Белые ночи" с участием студентов новосибирских вузов, приехавших из-за рубежа. В рамках проекта были организованы показы фильмов, круглые столы, творческие встречи.

Проект был реализован при поддержке министерства культуры России по программе Международных культурных центров, которая позволяет регионам напрямую взаимодействовать с молодыми деятелями культуры зарубежных стран, организовать международное сотрудничество в сфере культуры, создать условия для обмена творческим опытом и реализации совместных творческих проектов.

(Автор: Вугар Иманов)