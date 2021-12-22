Концерт не планируем... - откровенный разговор с народной артисткой Хураман Гасымовой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Наследие, которое оставил нам Узеир Гаджибейли - выдающийся композитор, инициатор основания Азербайджанской государственной консерватории (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), мы должны сохранить и передавать будущим поколениям.

Об этом сказала сегодня журналистам на пресс-конференции прославленная оперная исполнительница, лауреат Государственной премии, кавалер орденов "Шохрат", "Шараф" и "Истиглал", профессор, заведующая кафедрой "Сольного пения и оперной подготовки" Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), народная артистка Азербайджана Хураман Гасымова, сообщает Trend.

Она напомнила, что в текущем году отмечается 100-летие Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

"По случаю юбилея на различных сценических площадках были проведены многочисленные концертные программы. Они были представлены не только в Азербайджане, но и за пределами страны. Наши педагоги и студенты готовились к этим мероприятиям с большой любовью и энтузиазмом, каждый старался продемонстрировать свои способности. Также к 100-летию БМА был снят фильм об успехах и достижениях нашего учебного заведения", - отметила народная артистка.

Говоря о событиях 2021 года, Хураман Гасымова особо подчеркнула, что в этом году в Азербайджане отметили первую годовщину Великой Победы в 44-дневной Отечественной войне.

Она отметила, что в 2020 году доблестная азербайджанская армия под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева одержала Славную Победу. 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Хураман Гасымова подчеркнула, что азербайджанский народ всегда будет чтить память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Родины.

"Отрадно отметить, что на освобожденных территориях Азербайджана идут активные работы по восстановлению инфраструктуры и культурного наследия. В городе Шуша был проведен потрясающий музыкальный фестиваль "Хары Бюльбюль" и Дни поэзии Вагифа. Эти события стали настоящим праздником", - сказала она.

Лично для Хураман Гасымовой 2021 год был юбилейным, в июне она отметила 70-летие. Однако, по признанию народной артистки, выступать с концертом, как принято у творческих людей к круглой дате, она не планирует. Отметим, что в 2022 году юбилей отметит сестра Хураман Гасымовой - народная артистка СССР Фидан Гасымова.

"Концерт не планируем, теперь мы радуемся успехам своих студентов. Может быть, потом что-то и проведем, но с участием наших коллег и успешных студентов", - заявила Гасымова.

Около 30 лет Хураман Гасымова является заведующей кафедры "Сольного пения и оперной подготовки", и ее, конечно, очень радуют успехи и достижения выпускников вуза.

"Каждому, кто заканчивает наше учебное заведение, мы желаем больших творческих успехов. Сегодня наши выпускники выступают далеко за пределами Азербайджана. Среди них победители республиканских и международных конкурсов. Меня всегда радуют успехи наших студентов, но и они не должны забывать своих педагогов и то учебное заведение, где учились, получали звания", - отметила она.

Говоря об успехах своих студентов, Гасымова подчеркнула, что совсем недавно выпускник БМА - молодой талантливый вокалист, солист Государственного академического театра оперы и балета Урфан Джафаров занял первое место на IV Международном конкурсе вокалистов "Памяти Муслима Магомаева" в Украине.

"Урфан Джафаров одержал победу на очень серьезном конкурсе. Конечно, на мои плечи возложена большая ответственность за каждого студента. И подготавливая их к конкурсу, я ее ощущаю. В наше время подняться к таким высотам было очень трудно, у сегодняшних вокалистов возможности более свободные и широкие", - сказала народная артистка.

По словам Гасымовой, сейчас многие хотят петь, мечтают побыстрее выйти на сцену.

"Главное - голос, дыхание, произношение… Учиться никогда не поздно, вокалистам необходимо расширять свой кругозор, профессионально развиваться, изучать иностранные языки. Ведь все это поможет в профессии", - сказала народная артистка.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)