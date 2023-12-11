47-летний "дедушка" азербайджанского рэпа Эльдар: Я хочу исполнить мечту Анара Нагылбаза (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Рэп - это один из самых популярных жанров современной музыки. Это направление получило массовую популярность в девяностых годах прошлого столетия и с тех пор прочно закрепилось в мире шоубизнеса. Именно в те годы рэп также стал популярен в Азербайджане, где его "отцом" считается Анар Нагылбаз (1976-2018).

В те годы рэпом увлекся и Эльдар Мамедов, которому ныне 47 лет и он недавно стал дедушкой. Эльдар по-прежнему продолжает творческую деятельность, поэтому его по праву можно назвать "дедушкой" азербайджанского рэпа. В интервью Trend Life Эльдар рассказал, как в его жизни появился рэп, поделился о сегодняшнем состоянии этой сферы и планами на будущее.

"В юности я увлекался танцами, у нас была своя группа, которая выступала на различных мероприятиях. В начале 90-х, когда мне было 15 лет, я познакомился с Анаром Нагылбазом, мы были одногодки. И через пару месяцев я в качестве танцора выступил на его концерте. Историческим для нас событием стал март 1991 года, когда впервые в Азербайджане с концертной сцены прозвучал рэп на национальном языке. Вечер был проведен в Педагогическом институте языков. На том же вечере я также попробовал себя в качестве бек-вокала, причем все происходило спонтанно, практически без подготовки. В концерте также принимала участие группа "İmkan", которую возглавлял Анар Мадатов. Через год я снялся в первом клипе Анара Нагылбаза "Bivəfa", а в 1993 году принял участие в его первым сольном концерте в Государственном цирке под названием Canlı klip şou. Так у меня появилась любовь к рэпу, и постепенно я стал сам записывать и исполнять треки", - рассказал Эльдар.

В 2000 году он создал свою группу "Savaş", в которую вошли четыре рэпера, двое из которых позже покинули группу. С Эльдаром остался Рафаэль (Rafo) Нагиев, вместе с которым было записано несколько треков, в том числе дуэты с Анаром Нагылбазом, Эльшадом Хосэ и другими исполнителями. В 2001 году вместе с композитором Исмаилом Асадовым он создал одну из первых рэперских студий Savaş. Вместе с ними тогда был и Рамиль Набран. Эльдар также был звукорежиссером вместе с Вугаром Джамалзаде, Махиром Ибрагимовым и другими. Затем он уехал в Россию, где продолжил творческую деятельность, и спустя восемь лет вернулся на родину. Буквально за несколько месяцев до смерти Анара Нагылбаза они вместе записали трек "Qəhvəxana".

"В этом году исполнилось 33 года со дня официального появления азербайджанского рэпа - в 1990 году Анар Нагылбаз представил Азербайджан на международном фестивале в Ялте с композицией "Bivəfa". Я хочу исполнить мечту Анара Нагылбаза и, собрав вместе всех рэперов, провести большой концерт, вновь оживить рэп-культуру. Этот жанр был очень популярен в те годы среди подрастающего поколения и молодежи, но можно сказать, что с 2006 года рэп практически "исчез". Раньше все рэперы часто собирались вместе, искренне общались, делали совместные проекты, но в последние годы появилась разобщенность, некоторые даже ушли из этой сферы, так как она не приносила никакого дохода. Музыкантов же надо содержать себя, обеспечивать свои семьи.

Очень важно всем вместе собраться, исполнить свои хиты, пропагандировать рэп-культуру в стране, а не пытаться сделать это поодиночке. Хотя бы раз в год необходимо собираться и делать большой концерт", - отметил Эльдар.

Рэп - это культура массового словесного самовыражения и еще более массового слушания часто остросоциальных, часто лиричных, но, как правило, содержательных и хорошо сложенных текстов.

"Рэп – для меня это моя жизнь. Словесный речитатив под ритмичную музыку делает его очень привлекательным. Рэп сделал привлекательным умение создавать свои тексты, находить незаезженные рифмы и метафоры, а тематика текстов абсолютно любая, как и основной посыл. На данный момент рэп используется во многих других музыкальных стилях, а композиции ежегодно занимают первые строчки в топ-списках радиостанций и музыкальных каналов. У нас очень много талантливой молодежи и этот жанр надо поднять на самый высокий уровень", - добавил Эльдар.

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