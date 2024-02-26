Уникальные экспонаты и почти детективная история: Рустам Гусейнов рассказал о монетах Шекинского ханства (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Азербайджанском национальном музее искусств прошла лекция нумизмата Рустама Гусейнова, посвященная монетам Шекинского ханства, сообщает Trend Life.

Шекинское ханство ― историческое государство, существовавшее в середине XVIII - начале XIX века на северо-западе современного Азербайджана. Монеты Шекинского ханства, несмотря на большое значение для истории Азербайджана, слабо исследованы и изучены.

Чекан собственной монеты - одна из важнейших регалий государства, атрибут власти и суверенитета. Монеты Шекинского ханства, особенно переходные типы, могут многое рассказать о важных деталях истории Азербайджана, пролить свет на страницы не только политической, но и экономической истории конца XVIII - начале XIX века. Некоторые разновидности и номиналы известны в крайне ограниченном количестве экземпляров.

До начала лекции Рустам Гусейнов ответил на вопросы Trend Life, рассказав об интересных фактах, связанных с монетами Шекинского ханства.

- Рустам, расскажите, почему монеты Шекинского ханства имеют большое значение для истории Азербайджана?

- Монетная регалия - один из самых важных атрибутов государства, по тому от чьего имени чеканилась монета и по лакабам (титулам) на монете мы можем знать статус державы и ее правителя, масштаб их влияния. Монета многое может рассказать об экономической истории, например, низкое содержание драгоценных металлов в монетах говорит об экономических проблемах и слабых финансах, а, наоборот, большое количество монет из высокопробного серебра свидетельствует об финансовом процветании государства. По количеству и местах находки монет можно сделать выводы о масштабах ее оборота, большое количество находок монет в кладах на территории соседних государств является свидетельством развитых торговых отношений и привлекательностью в качестве конвертируемого финансового средства.

- Сколько времени чеканились монеты Шекинские ханства?

- Со второй половины XVIII века по первую половину XIX. Они сделаны из серебра и меди. Золотые монеты Шекинского ханства науке неизвестны.

В отличии от исторических хроник, монета ― это бесстрастный свидетель. Например, если в хронике говорится о владении или вассалитете определенных территорий, то монеты дают на это однозначный и четко датированный ответ по наличию или отсутствию нумизматического материала чеканеного на этой территории с или без соответствующих имен и атрибутики.

- В ходе лекции вы продемонстрируете старинные монеты. Откуда эти экспонаты? Из музея, или частной коллекции?

- Все представленные экспонаты из частных коллекций. Выбор в пользу частных коллекций неслучаен, так как эти экспонаты в большинстве случаев неизвестны научному сообществу и тем более широкой публике, но нередко в частных коллекциях можно встретить очень редкие образцы, которые отсутствуют в государственных музейных коллекциях. Вообще огромной проблемой для исследователей нумизматики Азербайджана является отсутствие единой сводной базы даже государственных коллекций.

Отметим, что в своей лекции Рустам Гусейнов подробно рассказал о номиналах и типах шекинских монет, особенностях их чеканки, затронув малоизвестные факты появления первых монет Шекинского ханства, их статусе на рынках того времени.

На лекции были представлены уникальные нумизматические образцы разных номиналов, имеющие большую историческую ценность, в том числе редкий тяжеловесный серебряный аббаси. Некоторые из них широкой публике были продемонстрированы впервые.

Особый интерес у слушателей лекции, помимо самих уникальных экспонатов, вызвали факты о разнице между номинальной и реальной стоимостью разных типов монет, проводимые на этой разнице спекуляции, и связанная с этим почти детективная история, когда частная выгода от обращения тормозила политический процесс унификации монетного обращения в регионе.

Лекция вызвала большое количество вопросов от участников по поводу малоизвестных широкой публике деталей чеканки ханских монет, и связанными с ними политическими и экономическими аспектами.

Фото - Кямран Багиров.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!