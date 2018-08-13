Присылайте мне композиции азербайджанских рок-музыкантов – Диана Арбенина (ВИДЕО, ФОТО)

13 августа 2018 18:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - "Жара случилась! И в этом году фестиваль был невероятным праздником. И ради этого стоило лететь самолётами из США и преодолевать огромные расстояния. Спасибо Эмину Агаларову за ощущение праздника и детства! Спасибо Валерию Меладзе за счастье быть на одной сцене и тайну, которая объединяет всех, кто преданно служит сцене десятки лет", - написала на своей странице в Instagram российская певица, музыкант, поэтесса, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, которая приняла участие в Международном музыкальном фестивале "ЖАРА 2018", сообщает Trend Life.

Диана Арбенина во второй раз приняла участие в фестивале и отметила необычную зажигательную атмосферу музыкального праздника.

"Признаться честно, меня больше интересуют национальные мотивы, чем рок. Именно, за этим я также побывала в Азербайджане. Очень люблю синтез фолка и современных ритмов. И еще хотелось бы узнать о рок-культуре в Азербайджане. Присылайте мне композиции азербайджанских рок-музыкантов. Возможно, что и совместный проект сделаем", - сказала Trend Life Диана Арбенина.

Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте Баку Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. В этом году в течение четырех фестивальных дней выступили свыше 250 артистов. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор - Вугар Иманов. Фото - Заур Мустафаев)

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