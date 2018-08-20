Творческий вечер Валерия Меладзе в Баку покажут на российском телеканале (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Первый канал России продолжает трансляцию международного фестиваля "ЖАРА-2018", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт телеканала.

24 августа в 21:30 по московскому времени в эфире российского телеканала будет представлен творческий вечер заслуженного артиста России, известного исполнителя Валерия Меладзе, который прошел в рамках фестиваля.

"Самые популярные песни исполнит сам Меладзе, а также в дуэтах с Ани Лорак, Альбиной Джанабаевой, Дианой Арбениной, Григорием Лепсом, EMINом и другими.

На фестивале в Баку прозвучат "Как ты красива сегодня", "Самба белого мотылька", "Обернитесь!", "Сто шагов назад" и другие песни Валерия Меладзе", - отмечено на сайте телеканала.

Данная трансляция станет четвертым телеэфиром фестиваля "ЖАРА-2018".

Ранее один из организаторов фестиваля - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN) отметил, что запланировано 8-10 эфиров.

Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. В этом году в течение четырех фестивальных дней выступили свыше 250 артистов. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев )

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