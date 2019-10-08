EMIN: Друзья, хочу приоткрыть небольшую завесу... (АУДИО)

8 октября 2019 12:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец Эмин Агаларов (EMIN) анонсировал выход нового музыкального альбома, об этом, как сообщает Trend Life, музыкант написал на своей странице в Instagram.

"Друзья, хочу приоткрыть небольшую завесу над своими ближайшими музыкальными планами. В ноябре мы готовим к выходу новый альбом. Наверное, это стало уже доброй традицией выпускать альбом накануне моего сольника в Крокусе. Альбом будет интересный. Вы услышите и свежие динамичные треки, и необычные треки для моего творчества, а также мои любимые лиричные и красивые песни", - написал EMIN в Instagram.

Музыкант также отметил, что в альбом войдет композиция "Кружимся", автором слов и музыки которой является известный российский исполнитель азербайджанского происхождения, генеральный продюсер радиостанции "Жара FM" Бахтияр Алиев (Bahh Tee) .

""Кружимся" - песня, которая мне так понравилась, что я сразу ее записал и сегодня решил поделиться с вами ещё до выхода альбома. Бахти, спасибо тебе, песня просто магическая ", - добавил он.

(Автор: Джани Бабаева)

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