Осетин Matrang и азербайджанцы – притяжение холодной Луны (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Elektra Events Hall прошёл концерт популярного российского рэпера Матранга, сообщает Trend Life.

24-летний Алан Хадзарагов из Владикавказа, более известный под псевдонимом Matrang, с 2017 года является участником творческого объединения Gazgolder. Алан обладатель независимой музыкальной премии «Золотая Горгулья» в номинации «Лучший соул-проект». Популярность пришла к Алану в 2017 году, когда его песня «Медуза» стала одним из главных русскоязычных хитов года. Песня номинировалась в премии Муз-ТВ в номинации «Песня Рунета». Дебютный альбом «ЭЙА» вышел в 2018 года году.

Творческий псевдоним Matrang образовался от слова луна на вьетнамском языке. Небесное светило вообще занимает важное место в жизни и творчестве музыканта. Алан рассказал, что почувствовал связь с луной еще в 15-летнем возрасте.

Естественный спутник Земли всегда будоражил человеческий разум. На протяжении веков люди поклонялись Луне, изучали ее и ссылались на нее, чтобы предсказать направление своей жизни и состояние здоровья. Луна и по сей день продолжает порождать мифы, является источником художественного и творческого вдохновения, в том числе и для Алана. Луна постоянно движется вокруг нашей планеты, пребывая в её тени и отражая свет солнца поочерёдно одной и второй частью своего диска. Также ночное светило воздействует на приливы и отливы вод в мировом океане – его гравитационное поле притягивает огромные водные объёмы, что приводит к подъёму их уровня. Если же говорить с точки зрения эзотерики, то в различные фазы ночного светила на землю передаются разные разновидности энергии солнца, которые, соответственно, по-разному воздействуют на все живые организмы.

Холодный осенний вечер в Баку прошел под зажигательные хиты Матранга - «Замыкать», «Вода», «Оставайся», «Проснись», «Я не расскажу», «Для меня ты», «От луны до Марса» и другие.

Matrang: «Я не верю в то, что человек рождается ни с чем. В каждом есть талант. Вопрос в том, как им распорядиться. Прошлого нет. Сейчас балом правит секунда, которая зовется «настоящим». Это настоящее уже в ваших сердцах, и оно очень хочет быть первым. Я очень люблю музыку и вас. Спасибо, что вы есть в моей музыке».

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.