В Баку появились девушки в бриллиантах и мужчины в строгих костюмах (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Девушки в прекрасных платьях и бриллиантах, мужчины в строгих костюмах, шляпах и лакированных ботинках, море веселья и, конечно же, невероятно зажигательный свинг… все это – "ревущие двадцатые" в самом центре Нью-Йорка. Вечеринка Великого Гэтсби, которая гремит в самых разных городах мира под музыку Gatsby Orchestra, впервые была представлена в Концертном зале оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли московской кавер-группой "Gatsby Orchestra", сообщает Trend Life.

В музыкальном шоу под названием "Однажды в Голливуде" артисты создали мир 1920-1930 –годов, которая запомнились несравненной атмосферой роскоши, элегантности, аристократизма и кипящей жизни фейерверками, бриллиантами и, конечно же, большим количеством музыки.

Фильм по роману Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби" стал настоящим хитом мирового проката и причиной всплеска интереса к Нью-Йорку 20-х годов. Это же положило начало отдельному направлению - стилю Гэтсби. Имя главного героя стало общим существительным, означающим шик, вечеринки до упаду и веселье в своем ярком проявлении.

…и вот кругом играет свинг, на сцене беснуются музыканты и танцоры, публика неистово танцует, а за окном уже брезжит поздний рассвет. И в этот момент, двигаясь в ритм в самой красивой толпе на свете, ты чувствуешь мягкий и теплый взгляд самого Великого Гэтсби, лица которого никто никогда не видел. Но ты физически ощущаешь его взгляд, ты начинаешь танцевать еще быстрее, кричать еще громче и чувствовать еще ярче…

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(Автор: Вугар Иманов. Фото: Руслан Мамедов)