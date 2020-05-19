Азербайджанские певцы с нетерпением ждут свадеб. И не только они… (ВИДЕО)

Звёздный мир 19 мая 2020 13:38 (UTC+04:00)
Азербайджанские певцы с нетерпением ждут свадеб. И не только они… (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Пандемия коронавируса и введенный затем режим карантина сильно ударил по шоу-бизнесу, оставив многих без возможностей заработка. Так произошло и с азербайджанскими певцами, для многих из которых участие на свадьбах, юбилеях и корпоративах явлется чуть ли единственным средством заработка, сообщает Trend Life.

Ведь, как известно, выпуски альбомов не приносят особого дохода. Да и с концертов не каждый может выручить средства. Надо ведь собрать полный зал и оплатить все текущие немалые расходы. Азербайджанские певцы с нетерпением ждут разрешения на проведение свадеб и некоторые делятся своими мыслями в соцсетях. Кстати, свадьбы являются источником дохода не только певцов и музыкантов, но и широкого круга людей – поваров и официантов, фотографов и операторов, ведущих и танцоров, шоуменов и стилистов, продавцов свадебных платьев и декораторов, поставщиков продукции и уборщиков, парковщиков автомобилей, многочисленного обслуживающего персонала и т.д. Неопределенность в данном вопросе остается, объективно – каждый день приносит новых зараженных коронавирусом. Массовое скопление людей, как это принято на азербайджанских свадьбах (минимум от двухсот человек и выше), может только привести к еще большему распространению коронавирусной инфекции. И что самое интересное, многие любящие сердца так и не могут создать семью. Без свадьбы – никак!

Вот чем делятся в последние дни певцы в соцсетях.

Заслуженный артист, скрипач и исполнитель Салим Аббасов со своими друзьями - пианистом Анаром Аббасовым и пародистом Рамилем Абдуллаевым - решили представить своеобразное видео на хит Cips Kings - Amor Mio. Интересно, народный артист Ниямеддин Мусаев видел пародию на себя?

Певица и телеведущая Роза Зергерли и исполнитель шансона Джейхун Бакинский не вынесли творческого застоя и решили провести с друзьями "квартирник". Чувствовали себя как на сцене! Сразу видно, очень соскучились.

"Это я по тебе скучаю!" - поет дома продюссер и исполнительница Медина Мелик. Ну, сколько можно сидеть дома?Лирика в душе так и готова взорваться зажигательными свадебными ритмами.

Певец Фуад Мусаев - один из тех, кто с не нетерпением ждет разрешения на проведение свадеб. Вот и он решил представить свою новую композицию De uçum (Скажи и я полечу). Как бы с этим карантином крылья Икара не сломать. Ничего, прорвемся!

Заслуженная артистка Лала Мамедова песней Söylə ("Говори") как бы хочет обратиться к человечеству: "Говори! Ну когда этот карантин закончится? Ведь впереди столько творческих планов и проведение концертов!"

Заслуженный артист Рашад Ильясов песней из репетуара Акифа Исламзаде Qurban verərdim попал прямо в десятку. Дело в том, что в композиции есть слова: "Кто бы мои прошлые дни вернул, я бы ему свои будущие подарил". Зри в корень – с ностальгией и большим нетерпением ждем возвращения массовых, зажигательных, помпезных и красивых азербайджанских свадеб. Главное, чтобы молодожены были счастливы! А читателям, наверное, так и хочется встретиться на свадьбах с друзьями и родственниками, которых давно не видели, послушать хорошую музыку и потанцевать, попробовать различные блюда и даже налаживать деловые связи, пожелать своим детям и внукам будущих свадеб и счастливой жизни!

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)

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