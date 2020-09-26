Рейтинг главных российских актрис последних 10 лет (ФОТО)

Звёздный мир 26 сентября 2020 09:55 (UTC+04:00)
Рейтинг главных российских актрис последних 10 лет (ФОТО)

"Бюллетень кинопрокатчика" составил рейтинг главных российских актрис последних 10 лет, передает Trend Life.

Аналитики "Бюллетеня" выделили девять ключевых критериев, по которым оценивалась деятельность актрис. Ими стали общее количество проектов, в которых приняла участие актриса, число главных ролей, количество зарубежных проектов, степень участия актрисы в рекламной кампании фильмов, фестивальные награды и кинопремии, уровень медийности, количество подписчиков в соцсети Instagram, совокупный бюджет пяти самых дорогих фильмов с участием артистки и совокупная посещаемость пяти самых успешных проектов участницы рейтинга.

Главной российской актрисой десятилетия стала Светлана Ходченкова. Она возглавила чарт с огромным отрывом от ближайшей соперницы. Главный козырь Ходченковой — потрясающая работоспособность. Светлана успела сняться в наибольшем количестве фильмов за рассматриваемый период, а это, в свою очередь, дало ей рекордное количество главных ролей и, соответственно, постоянное участие в рекламных кампаниях. Добавила баллов актрисе и недавняя премия "Золотой Орел".

Второе место в чарте заняла Александра Бортич. В ее копилке 15 фильмов, 7 главных ролей и участие в 12 рекламных компаниях. Замкнула тройку лидеров Елена Лядова. У актрисы многочисленные награды за роли в фестивальных кинохитах.

Топ-10 списка выглядит так:

1. Светлана Ходченкова

2. Александра Бортич

3. Елена Лядова

4. Вера Брежнева

5. Кристина Асмус

6. Юлия Высоцкая

7. Юлия Пересильд

8. Ксения Раппопорт

9. Анна Михалкова

10. Ирина Горбачева

Рейтинг главных российских актрис последних 10 лет (ФОТО) - Gallery Image
Рейтинг главных российских актрис последних 10 лет (ФОТО) - Gallery Image
Рейтинг главных российских актрис последних 10 лет (ФОТО) - Gallery Image
Рейтинг главных российских актрис последних 10 лет (ФОТО) - Gallery Image
Рейтинг главных российских актрис последних 10 лет (ФОТО) - Gallery Image
Рейтинг главных российских актрис последних 10 лет (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рейтинг главных российских актрис последних 10 лет (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рейтинг главных российских актрис последних 10 лет (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рейтинг главных российских актрис последних 10 лет (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Рейтинг главных российских актрис последних 10 лет (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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