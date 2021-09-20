Материнская любовь Рилаи – в таком состоянии в Азербайджане клип еще никто не снимал (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Тема материнской любви встречается в нашей жизни постоянно. О ней говорят все, начиная от ребенка и до родителя. Материнская любовь – это самая чистая и настоящая любовь, которая есть на этом свете. Это стало лейтмотивом нового клипа популярной азербайджанской эстрадной и джазовой певицы Рилаи (Валерия Гусейнзаде) "Qucağıma Gəl", которая недавно стала матерью второго сына, сообщает Trend Life.

Интересно, что проект был снят, когда певица была на девятом месяце беременности – в таком состоянии у нас еще никто клип не снимал.

"Материнская любовь не имеет границ, и ее очень сложно описать словами. Это был прекрасный период в моей жизни, спешу пожелать всем будущим и настоящим мамам больше радости, любви и, конечно же, здоровья", – отметила Рилая.

Сладостные ожидания ребёнка послужили причиной для нового проекта. Творческий коллектив: режиссер – Руслан Пашаев, музыка – Наталья Гончарова, слова – Нурлана Джафарова, аранжировка – Гасан Агаев, вокал – Исмаил Асадов.

"Рождение детей и их счастливая жизнь в большей степени зависят от отношения родителей друг к другу, их взаимной любви, а не от внешних условий. Материнская любовь освещает жизненную дорогу, наполняет светом и теплом душу ребёнка. Мама любит своего ребенка, независимо от здоровья, внешности, характера. Просто невозможно не любить своего ребенка, которого ты девять месяцев носила под сердцем. Мать всегда будет на стороне своего ребенка, даже если он не прав. Для мамы ее ребенок всегда будет самым лучшим", – добавила Рилая.

(Автор: Вугар Иманов)