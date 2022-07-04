Трехдневный марафон Мири Юсифа - лавина эмоций и заряд позитива (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - С большим успехом завершился трехдневный концертный марафон народного артиста Азербайджана Мири Юсифа (Мир Юсиф Мирбабаев), сообщает Trend Life.

Сольные концерты Мири Юсифа прошли на сцене Зеленого театра в Баку и были ознаменованы аншлагами. Послушать артиста в эти дни пришло в целом около семи тысяч человек.

Для своих поклонников народный артист подготовил интересную программу, в которой прозвучали как любимые хиты, так и абсолютно новые песни.

У Мири Юсифа есть удивительная способность передавать свои чувства, донести их до слушателей так, чтобы они тоже их ощутили, прочувствовали. Еще у него есть талант говорить с каждым своим слушателем напрямую. Создается впечатление, что он поет для каждого из них в отдельности.

Звездными гостями концертов стали народные артисты Азербайджана – певица Зульфия Ханбабаева и перкуссионист Натиг Ширинов. Зульфия Ханбабаева спела с Мири Юсифом композицию Dostum ("Мой друг"), а Натиг Ширинов разделил сцену с артистом во время исполнения легендарной композиции Ya Qarabağ, Ya ölüm.

Все три концерта Мири Юсифа – это лавина эмоций и заряд позитива для поклонников певца. Отметим, что концерты, действительно, стали долгожданными, ведь они были запланированы еще до пандемии. И ожидания поклонников оправдались на все 100 процентов.