Все ранее приобретенные билеты на концерт Эйюба Ягубова действительны – организаторы

БАКУ /Trend Life/ - В связи с землетрясением в Турции, унесшим жизни тысяч людей, перенесен на 25 и 26 марта концерт народного артиста Азербайджана Эйюба Ягубова, который должен был пройти во Дворце Гейдара Алиева 15 и 16 февраля. Все пригласительные и ранее приобретенные билеты действительны: приобретенные на 15 февраля - на 25 марта, а 16 февраля - на 26 марта, сообщили Trend Life организаторы.

Напомним, что в новой концертной программе также примут участие созданный Эйюбом Ягубовым оркестр Big Band Sound Pro под управлением художественного руководителя, солиста Азербайджанского государственного телевидения Фуада Мусаева и народный артист Джаван Зейналлы.

Для приобретения билетов онлайн: https://iticket.az/ru/events/concerts/eyyub-yaqubov-ve-big-band-sound-pro

Телефон для справок: +994124933377.

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