Замиг Гусейнов посвятил проект "Жду тебя" памяти героев, не вернувшихся с войны (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярный азербайджанский исполнитель Замиг Гусейнов посвятил проект "Жду тебя" (Səni gözləyirəm) памяти любимых - героев, не вернувшихся с Карабахской войны, сообщает Trend Life.

... Они очень любили друг друга, мечтали о свадьбе и лучших днях, но потеряли друг друга… В клипе есть образ пожилого человека, и через его воспоминания раскрывается эта трогательная история.

Лирическая композиция написана на музыку народного артиста Фаига Суджаддинова и слова Исы Кёрпюлю (Мансуров). Режиссер работы – Эмин Мурадов.

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