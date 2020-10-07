Православные христиане Азербайджана участвуют в освободительной войне против армянских оккупантов – Протоиерей Константин Поминов

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан всегда был толерантной страной, на территории которой исторически живут представители множества национальностей и вероисповеданий, в эти дни они все, как один, встали на защиту страны от армянских оккупантов, сказал Trend Life протоиерей Константин Поминов, пресс-секретарь Бакинской и Азербайджанской Епархии Русской Православной Церкви.

"Религиозные лидеры страны приняли обращение к Президенту Азербайджана и мировой общественности, осуждающее армянскую агрессию. Азербайджан - толерантное и светское государство, где живут представители множества национальность и различных религий – мусульмане, христиане, иудеи и др., которые вместе всегда были и являются единым народом. И мы - христиане Азербайджана, активно участвуем в жизни страны, вместе радуемся и сопереживаем различным событиям, происходящим в ней. Мы не разделяем себя на этнические и религиозные группы – мы единая нация и народ. Например, один из моих близких друзей – это ахунд мусульманской мечети, мы с ним часто встречаемся за столом, общаемся, семейно дружим. Азербайджан абсолютно свободная страна, где каждый может свободно и беспрепятственно исповедовать свою религию, вне зависимости от национальности добиваться успеха в жизни, карьере, воплощать свои мечты", - сказал отец Константин.

По его словам, в эти дни вся страна объединилась во имя освобождения оккупированных земель Азербайджана от армянских агрессоров.

"Все православные христиане Азербайджана – русские, белорусы, украинцы, грузины, молдаване, все, кто призван или ушёл добровольцем в армию, с радостью несут службу и участвуют в освободительной войне против армянских оккупантов во благо своей страны. Это наша Родина! Азербайджан ведет освободительную войну. Хотелось бы подчеркнуть, не против армянского народа, а против деструктивных сил, которые подталкивают людей к этой войне с нашей страной. Мы выступаем за территориальную целостность Азербайджана. А если армяне живут там, то пусть и продолжают жить, Президент Азербайджана гарантирует им безопасность. А те, кто по прежнему не верят или не хотят верить в происходящие события, или ложно интерпретирует их, пусть хотя бы посмотрят на карту Азербайджан и убедятся, что по всем территориальным позициям Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану. На протяжении около 30 лет продолжается оккупация, международными структурами, в том числе ООН, неоднократно отмечалась территориальная целостность Азербайджана и необходимость безоговорочного вывода оккупационных сил Армении. Мы находимся на своей земле и возвращаем то, что принадлежит нам по праву. Да упокоит Господь души павших за свободу и независимость Азербайджана и дарует скорейшее исцеление раненым!", - добавил протоиерей Константин Поминов.

(Автор: Вугар Иманов)