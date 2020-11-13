В азербайджанских семьях встречают своих сыновей-героев (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Вторая Карабахская война завершилась победой Азербайджана над Арменией. В азербайджанских семьях встречают своих отважных сыновей, которые героически сражались против армянских агрессоров, сообщает Trend Life.

Каждый день родители молились о скорейшем возвращении сыновей, жены ждали своих мужей, дети - отцов, ждали - все граждане страны! И вот они, эти счастливые моменты жизни, которыми делятся пользователи соцсетей. К большому сожалению, не все вернулись с фронта – светлая память шехидам, терпения и низкий поклон их родителям. Есть те, кто вернулся с войны ранеными и будут еще лечиться…Именно они подарили нам это самое большое счастье в мире – освобождённую от 30-летней оккупации землю. Можно многое написать, но лучше посмотреть эти кадры…

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)