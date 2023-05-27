Представители Европейского вещательного союза посетили İTV

БАКУ /Trend Life/ - Представители Европейского вещательного союза (EBU) - руководитель службы трансформации медиа Саша Скотт и руководитель отдела по связям с членами структуры в Центральной и Восточной Европе Радка Бетчева в рамках двухдневного визита в Баку посетили Общественную телерадиовещательную компанию (İctimai TV), сообщили Trend Life в пресс-службе İTV.

В ходе встречи с заместителями генерального директора Общественной телерадиовещательной компании (İTV), руководителями структурных подразделений состоялось обсуждение текущих и перспективных возможностей сотрудничества сторон.

Была обсуждена активизация обмена опытом для обучения и развития в будущем, более активное представительство в комитетах структуры, обзор действующей системы корпоративного управления и другие вопросы.

Представители Европейского вещательного союза ознакомились с деятельностью İTV, поинтересовались работой отдельных департаментов компании.

Дав высокую оценку трансляции программ в соответствии с современными техническими стандартами, они поделились положительными впечатлениями о корпоративном управлении телеканала, его проектах и ​​планах.

Отметим, что Общественная телерадиовещательная компания (İTV) является членом Европейского вещательного союза с 2007 года.