Аркадий Дворкович избран президентом Международной шахматной федерации

Аркадий Дворкович стал президентом Международной шахматной федерации (FIDE). Как передаёт ТАСС об этом стало известно по итогам голосования членов конгресса организации в Батуми.

На пост главы организации также претендовал ее вице-президент грек Георгиос Макропулос. В итоге Дворкович получил 103 голоса, Макропулос - 78, 1 голос оказался недействительным.

Еще один претендент британский гроссмейстер Найджел Шорт объявил о снятии своей кандидатуры с выборов за несколько минут до начала голосования.

Ранее Дворкович представил свою команду, которая должна войти в руководство FIDE после победы россиянина на выборах. Француз Башар Куатли (первый вице-президент), азербайджанец Махир Мамедов и перуанец Хулио Эрнесто Гранда Суньига станут вице-президентами, тоголезец Эньонам Сева Фумей - генеральным секретарем, представительница Катара Чжу Чэнь - казначеем. Дворкович обещал привлечь различных спонсоров и сократить платежи и взносы в FIDE со стороны федераций, а также сделать организацию прозрачной и эффективной, в том числе выкладывать в открытый доступ контракты FIDE с третьими сторонами.

Дворкович имеет богатый опыт государственной службы. C 2001 по 2004 годы он был заместителем министра экономического развития РФ, с 2004 по 2008 год - начальником Экспертного управления президента РФ. С 2008 по 2012 год Дворкович занимал пост помощника президента РФ Дмитрия Медведева, а с 2012 по 2018 - заместителя председателя правительства РФ. В мае 2018 года он был избран на должность сопредседателя фонда "Сколково".

Отец Дворковича Владимир был международным шахматным арбитром и гроссмейстером, а в период с 1982 по 1984 год он занимал пост ответственного секретаря Федерации шахмат СССР. Дворкович с 2007 по 2010 год был вице-президентом Российской шахматной федерации, а с 2010 по 2014 год - председателем наблюдательного совета, в данный момент входит в попечительский совет Федерации шахмат России. Также с марта 2018 года чиновник занимал пост председателя оргкомитета по подготовке к чемпионату мира по футболу "Россия-2018".

Предыдущий президент FIDE Кирсан Илюмжинов принял решение не баллотироваться на новый срок. В конце 2015 года Минфин США включил Илюмжинова в санкционный список за материальную помощь и действия в интересах правительства и Центробанка Сирии. В декабре 2017 года россиянин передал свои полномочия в части финансовой и административной деятельности Макропулосу. В апреле нынешнего года президентский совет FIDE обратился к Илюмжинову с просьбой немедленно уйти в отставку, так как из-за его нахождения в санкционном списке у организации появились большие проблемы с банками, которые стали замораживать счета FIDE, но он отказался подавать в отставку.

В июле комиссия FIDE по этике отстранила Илюмжинова от должности президента на 18 месяцев. Илюмжинов возглавлял FIDE с 1995 года, шесть раз переизбиравшись на этот пост. Россиянин бессменно занимал должность главы организации 23 года, что является вторым по длительности сроком во главе FIDE. Только один из основателей и первый президент FIDE голландец Александр Рюб дольше пробыл во главе организации - 25 лет с 1924 по 1949 год.

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