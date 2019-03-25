Бельгийские футболисты обыграли команду Кипра в матче отбора Евро-2020

Сборная Бельгии по футболу одержала победу над командой Кипра со счетом 2:0 в гостевом матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами отметились Эден Азар (10-я минута) и Миши Батшуайи (18). Для 28-летнего Азара этот матч стал 100-м в составе бельгийской команды.

Ранее в воскресенье в группе I, в которой выступают сборные Бельгии и Кипра, сборная России в гостях разгромила команду Казахстана со счетом 4:0, а сборная Шотландии на выезде обыграла команду Сан-Марино (2:0). В турнирной таблице группы лидирует сборная Бельгии, единственная набравшая шесть очков из шести возможных, сборные Кипра, России, Казахстана и Шотландии имеют в активе по три очка, у команды Сан-Марино очков нет.

В следующем туре, матчи которого состоятся 8 июня, пройдут встречи Россия - Сан-Марино, Бельгия - Казахстан и Шотландия - Кипр.

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