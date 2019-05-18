"Манчестер Сити" стал обладателем Кубка Англии по футболу

18 мая 2019 22:14 (UTC+04:00)

"Манчестер Сити" одержал победу над "Уотфордом" со счетом 6:0 в финальном матче Кубка Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Голами отметились Давид Сильва (26-я минута), Рахим Стерлинг (38, 81, 87), Кевин де Брёйне (61) и Габриэл Жезус (68).

"Манчестер Сити" в шестой раз стал обладателем Кубка Англии. Чаще всех победителем становился "Арсенал", в активе которого 13 титулов. В последний раз "Манчестер Сити" выигрывал Кубок Англии в 2011 году, впервые манкунианцы стали обладателем трофея в 1904 году. "Уотфорд" ни разу не становился обладателем трофея.

12 мая "Манчестер Сити" одержал победу над "Брайтоном" со счетом 4:1 в гостевом матче заключительного тура чемпионата Англии по футболу и в шестой раз стал победителем Английской премьер-лиги (АПЛ). 24 февраля "Манчестер Сити" обыграл в финале Кубка английской лиги "Челси" (0:0, 4:3 - по пенальти). Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы выиграла все английские турниры, в которых принимала участие в текущем сезоне.

Так как "Манчестер Сити" в будущем сезоне сыграет в Лиге чемпионов, путевка в Лигу Европы за победу в Кубке Англии достанется седьмой команде в турнирной таблице АПЛ - "Вулверхэмптону".

Кубок Англии проводится с 1871 года и является старейшим футбольным турниром в мире. Первым победителем стал клуб "Уондерерс", прекративший свое существование в 80-х годах XIX века и вновь созданный в 2009 году.

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