"Байер" обыграл "Атлетико" в домашнем матче Лиги чемпионов

7 ноября 2019 06:15 (UTC+04:00)

Футболисты леверкузенского "Байера" обыграли мадридский "Атлетико" в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Встреча группы D прошла в среду в Леверкузене и завершилась победой "Байера" со счетом 2:1. Гол в составе "Байера" забил Кевин Фолланд (55-я минута), У "Атлетико" голы на счету Томаса Парти (41), отправившего мяч в собственные ворота, и Альваро Мораты (90+4). На 84-й минуте красную карточку получил полузащитник "Байера" Надим Амири.

После четырех туров группу D возглавляет туринский "Ювентус" (10 очков), далее следуют "Атлетико" (7), "Локомотив" (3) и "Байер" (3).

В следующем матче "Байер" сыграет 26 ноября на выезде с "Локомотивом", "Атлетико" в этот же день встретится в гостях с "Ювентусом".

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