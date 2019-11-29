Рафаэль Бенитес согласится возглавить "Арсенал" с зарплатой не ниже €14 млн в год

Испанец Рафаэль Бенитес может стать главным тренером английского футбольного клуба "Арсенал" при условии, что его зарплата составит не ниже €14,1 млн в год. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Sun, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее в пятницу "Арсенал" объявил об увольнении с поста главного тренера испанца Унаи Эмери. По информации газеты, зарплату в €14,1 млн в год 59-летний испанец получает в китайском клубе "Далянь Ифан", который он возглавил в июле. "Арсеналу" необходимо предложить не меньшую зарплату, чтобы заинтересовать Бенитеса. Руководство клуба может посчитать данную сумму слишком большой, поскольку основные инвестиции клуб намерен вложить в новых игроков. По данным британских СМИ, зарплата Эмери составляла около €7 млн.

Также в качестве кандидата на пост называются бывший главный тренер "Ювентуса" и "Милана" Массимилиано Аллегри, бывший наставник принципиального соперника "Арсенала" - лондонского "Тоттенхэма" - аргентинец Маурисио Почеттино, главный тренер английского "Борнмута" Эдди Хау и помощник Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" испанец Микель Артета, который ранее выступал за "Арсенал".

Бенитес в июне покинул английский "Ньюкасл", который тренировал с 2016 года. Специалист вместе с командой одержал победу во втором по силе дивизионе чемпионата Англии в сезоне-2016/17.

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