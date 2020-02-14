В Азербайджане создан Клуб родителей паралимпийцев (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном паралимпийском комитете Азербайджана прошла встреча генерального секретаря НПКА Кямала Мамедова с родителями детей-паралимпийцев, сообщает Trend Life.

Во время беседы Кямал Мамедов отметил, что Паралимпийское движение в мире существует с 1976 года. Это колоссальная возможность для людей с ограниченными возможностями доказать всем окружающим, но в первую очередь самим себе, что они сильны и телом, и духом. В 2013 году впервые в мире при НПКА был создан Детский Паралимпийский комитет. Основной целью деятельности комитета является массовое вовлечение в спорт детей с ограниченными физическими возможностям, их реабилитация и интеграция в общество. Дети, имея врожденные или приобретенные ограничения физических возможностей, вопреки всем невзгодам участвуют в спортивных соревнованиях, научившись не только жить, но и побеждать. Спорт - их отдушина, вот где они могут продемонстрировать свою силу и мастерство, добиться успеха. Эти дети показывают ярчайший пример того, что в жизни возможно все!

Было принято решение о создании Клуба родителей паралимпийцев, который объединит усилия взрослых для развития детского паралимпийского движения в стране, активизирует общественную деятельность в этом направлении.

(Автор: Вугар Иманов)