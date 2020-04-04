"Челси" вступил в переговоры с футболистом "Барселоны" Коутиньо

Английский футбольный клуб "Челси" намерен купить бразильского полузащитника испанской "Барселоны" Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Sport.es, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации источника, английский клуб уже связался с агентами 27-летнего бразильца. Также сообщается об интересе к игроку другой лондонской команды - "Тоттенхэма".

На данный момент Коутиньо выступает на правах аренды за германскую "Баварию". В текущем сезоне он провел 32 матча за мюнхенский клуб, в которых забил девять мячей и отдал восемь результативных передач. Ранее игрок уже выступал в Английской премьер-лиге, представляя "Ливерпуль". Помимо этого, Коутиньо играл в итальянском "Интере" и бразильском "Васко да Гама".

Чемпионат Англии приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. "Челси" идет четвертым в турнирной таблице, набрав в 29 турах 48 очков.