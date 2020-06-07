"Барселона" может отказаться от покупки футболиста "Интера" Мартинеса

Спорт 7 июня 2020 08:14 (UTC+04:00)
"Барселона" может отказаться от покупки футболиста "Интера" Мартинеса

Переход нападающего итальянского "Интера" Лаутаро Мартинеса в испанскую "Барселону" находится под угрозой срыва. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Marca, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным источника, трансфер может не состояться из-за финансового положения испанского клуба. Ожидается, что потери "Барселоны" к концу июня из-за пандемии коронавируса составят €150 млн.

Ранее сообщалось, что 22-летний Мартинес достиг соглашения о контракте с "Барселоной", и испанский клуб будет платить нападающему €12 млн в год. "Барселона" предлагала "Интеру" за аргентинца €60 млн, а также полузащитника Артуро Видаля и защитника Нелсона Семеду. Итальянский клуб отказался от этого предложения, желая получить €111 млн, которые прописаны в контракте игрока в качестве отступных.

Мартинес в нынешнем сезоне в составе "Интера" провел 31 матч в разных турнирах, забил 16 мячей и отдал четыре голевые передачи. В клуб он перешел в июле 2018 года из аргентинского "Расинга" за €25 млн. Действующий контракт нападающего рассчитан до лета 2023 года. В составе сборной Аргентины Мартинес провел 17 матчей, в которых забил девять голов.

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