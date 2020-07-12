Гвардиола выразил уверенность в положительном решении CAS по апелляции "Манчестер Сити"

Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворит апелляцию клуба на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении "Манчестер Сити" от еврокубков на два сезона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) 14 февраля приняла решение отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового fair play, которые были совершены с 2012 по 2016 год. Клуб обвиняется в завышении спонсорских доходов. На клуб также был наложен штраф в размере €30 млн. "Манчестер Сити" подал апелляцию в CAS, решение суда будет опубликовано в понедельник.

"Я уверен, что CAS удовлетворит нашу апелляцию, потому что я видел аргументы клуба, я уверен, что в следующем сезоне мы будем играть в Лиге чемпионов", - сказал Гвардиола.

"Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии текущего сезона, набрав в 35 матчах 72 очка. 7 августа подопечные Гвардиолы дома проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/20 против испанского "Реала". В первой встрече английский клуб победил со счетом 2:1.