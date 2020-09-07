Точно в цель! Среди лучников Азербайджана победили лучшие (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - При организационной поддержке Национального паралимпийского комитета Азербайджана (НПКА) на открытой площадке Бакинского Олимпийского спортивного комплекса прошел Открытый "Кубок единства" ("Birlik Kuboku") по стрельбе из лука, сообщили Trend Life в пресс-службе НПКА.

На мероприятии присутствовали президент НПКА Ильгар Рагимов, генеральный секретарь НПКА Кямал Мамедов, заведующий отделом спорта Рауф Мурсалов, представители Федерации стрельбы из лука Азербайджана.

Соревнования прошли под открытым небом. В них приняли участие около 20 спортсменов.

Отметим, что Кубок стал первым соревнование с участием паралимпийцев после смягчения режима карантина в Азербайджане.

Соревнования прошли под наблюдением специальной рабочей группы, созданной решением Оперативного штаба при Кабинете министров.

Результаты кубка:

Среди мужчин, дистанция 70 метров

I место – Ахмед Гусейнов (олимпиец)

II место – Джахан Мусаев (паралимпиец)

III место – Мамедали Алиев (олимпиец)

Среди женщин, дистанция 70 метров

I место –Светлана Симонова (олимпиец)

II место – Яйлагюль Рамазанова (олимпиец)

III место – Озай Гасымова(олимпиец)

Среди мужчин, дистанция 50 метров

Kişilər arasında 50 metrəyə atış (Compound 50 m)

I место – Вюсал Казымов (паралимпиец)

II место – Руфат Оруджев (олимпиец)

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)