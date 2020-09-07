Точно в цель! Среди лучников Азербайджана победили лучшие (ФОТО)
БАКУ/Trend Life/ - При организационной поддержке Национального паралимпийского комитета Азербайджана (НПКА) на открытой площадке Бакинского Олимпийского спортивного комплекса прошел Открытый "Кубок единства" ("Birlik Kuboku") по стрельбе из лука, сообщили Trend Life в пресс-службе НПКА.
На мероприятии присутствовали президент НПКА Ильгар Рагимов, генеральный секретарь НПКА Кямал Мамедов, заведующий отделом спорта Рауф Мурсалов, представители Федерации стрельбы из лука Азербайджана.
Соревнования прошли под открытым небом. В них приняли участие около 20 спортсменов.
Отметим, что Кубок стал первым соревнование с участием паралимпийцев после смягчения режима карантина в Азербайджане.
Соревнования прошли под наблюдением специальной рабочей группы, созданной решением Оперативного штаба при Кабинете министров.
Результаты кубка:
Среди мужчин, дистанция 70 метров
I место – Ахмед Гусейнов (олимпиец)
II место – Джахан Мусаев (паралимпиец)
III место – Мамедали Алиев (олимпиец)
Среди женщин, дистанция 70 метров
I место –Светлана Симонова (олимпиец)
II место – Яйлагюль Рамазанова (олимпиец)
III место – Озай Гасымова(олимпиец)
Среди мужчин, дистанция 50 метров
Kişilər arasında 50 metrəyə atış (Compound 50 m)
I место – Вюсал Казымов (паралимпиец)
II место – Руфат Оруджев (олимпиец)
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)