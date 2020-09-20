Весёлые старты в Сумгайыте (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На стадионе Республиканского паралимпийского комплекса в Сумгайыте прошла эстафета "Şən startlar" (Весёлые старты), организованная Агентством социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана и Национальным паралимпийским комитетом Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе НПКА.

В эстафете приняли участие дети-паралимпийцы, для которых соревнование стало не только игрой, но и возможностью продемонстрировать свои физические возможности. Во время мероприятия были также представлены показательные выступления детей-паралимпийцев по дзюдо, таэквондо и каратэ.

Участников поддержали и отметили дипломами заместитель председателя Агентства Фаиг Агаев, вице-президенты НПКА Ильхам Закиев и Яшар Гаджиев.

Соревнования прошли после смягчения режима карантина в Азербайджане и под наблюдением специальной рабочей группы, созданной решением Оперативного штаба при Кабинете министров.

(Автор: Вугар Иманов)