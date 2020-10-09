Азербайджанские спортсмены в зоне боевых действий (ФОТО)

Спорт 9 октября 2020 19:13 (UTC+04:00)
Азербайджанские спортсмены в зоне боевых действий (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские спортсмены, как и все граждане страны, не только всем сердцем поддерживают армию в борьбе за освобождение территорий страны, оккупированных ВС Армении, но и в качестве добровольцев находятся в рядах действующей армии. Спортсмены делятся публикациями в соцсетях, рассказывают об армянской агрессии, сообщает Trend Life.

Среди тех, кто находится на передовой, можно назвать чемпиона мира и Европы, мастера по вольной борьбе Афгана Хашалова, бойца ММА, победителя международных турниров Тофига Мусаева, чемпиона первых Европейских игр, призера чемпионата Европы по таэквондо Айхана Тагизаде, каратиста и дзюдоиста Кямиля Зейналлы, чемпиона Европы по ушу Эльвина Эминова и других.

Солдат и офицеров в зоне боевых действий поддерживают всемирно известный азербайджанский кикбоксер Забит Самедов (под псевдонимом "Маугли"), старший тренер мужской сборной Азербайджана по вольной борьбе, мастер спорта международного класса, полковник-лейтенант Фирдовси Умудов, экс-капитан сборной Азербайджана по футболу, тренер команды "Зире" Рашад Садыхов и другие.

Известные спортсмены страны также обращаются к мировой общественности, стремясь донести справедливую позицию Азербайджана по деоккупации территорий страны.

Одна из мировых лидеров борьбы, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, призер Олимпийских игр, капитан женской сборной Азербайджана Мария Стадник в видеообращении отметила высокий патриотический дух, исторически царящую толерантность и сильную армию своей страны, которая освобождает оккупированные ВС Армении территории.

Капитан сборной Азербайджана по футболу и агдамского "Карабаха" Максим Медведев адресовал открытое письмо полузащитнику сборной Армении и итальянской "Ромы" Генриху Мхитаряну в связи с обращением последнего к главам стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, содержащим дезинформацию и откровенную ложь в отношении Азербайджана. В письме отмечено, что 20 процентов его страны на протяжении порядка 30 лет оккупированы ВС Армении, совершен Ходжалинский геноцид, не выполняются требования четырех резолюций ООН о полном и безоговорочном выводе оккупационных сил с территории Азербайджана.

"Текущая военная эскалация началась после того, как 27 сентября Армения обстреляла гражданские объекты и военные позиции Азербайджана. Используя наемников из Сирии, Ливана и других стран Ближнего Востока, Армения продолжает атаковать мирных граждан Азербайджана, даже в густонаселенных районах вдали от линии фронта. Вы утверждаете, что беспокоитесь о христианском наследии и ценностях в зоне конфликта. Скажу вам, что Азербайджан, как многонациональная страна многих культур, сохраняет на своей земле все культурное и историческое наследие. Даже сегодня в центре Баку можно видеть армянскую церковь. К сожалению, все азербайджанское наследие подверглось вандализму со стороны Армении, как на оккупированных территориях, так и в самой Армении.

Что касается вашего беспокойства по поводу гибели молодых людей, то лучший способ предотвратить это – призвать правительство Армении к выполнению требований международного сообщества по выводу своих вооруженных сил с наших оккупированных земель.

Я, Максим Медведев, родился, вырос и всегда играл в Азербайджане, уверен, что безотлагательный вывод армянских войск с оккупированных территорий может открыть путь к миру в нашем регионе", - говорится в письме.

Одна из лучших волейболисток в истории сборной Азербайджана Елена Шабовта выразила свою поддержку борьбе за освобождение оккупированных армянскими ВС территорий.

"Прожив в Азербайджане 15 лет, приняв гражданство и выступая за сборную страны, я всегда чувствовала только любовь, тепло и поддержку! Азербайджан – это страна солнца и тепла! И люди в этой стране впитали в себя это тепло! Я всегда испытываю прилив счастья и любви, когда возвращаюсь в Баку! Это моя вторая Родина! Мой дом, моя семья! 30 лет прошло! Азербайджан очень изменился! Но азербайджанцы остались такими же гостеприимными, какими были! Только все эти 30 лет боль Нагорного Карабаха остается в народе как огромная незаживающая рана, так как это земля Азербайджана! Но ни одного азербайджанца там нет, и все, кто там жил раньше, теперь находятся в других районах Азербайджана в статусе беженцев! 30 лет в статусе беженца, без своей земли, где жили деды и прадеды! Азербайджан – это прекрасная страна со своей древней культурой, в которой проживают многие национальности мира! Это страна мира! И сегодняшняя война — это хирургическая операция, которая необходима для дальнейшей счастливой жизни, на земле предков! Это освобождение! Молюсь за мир и справедливость! Карабах – это Азербайджан!", - отметила спортсменка.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Азербайджанские спортсмены в зоне боевых действий (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанские спортсмены в зоне боевых действий (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанские спортсмены в зоне боевых действий (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанские спортсмены в зоне боевых действий (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанские спортсмены в зоне боевых действий (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанские спортсмены в зоне боевых действий (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанские спортсмены в зоне боевых действий (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанские спортсмены в зоне боевых действий (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанские спортсмены в зоне боевых действий (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанские спортсмены в зоне боевых действий (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанские спортсмены в зоне боевых действий (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанские спортсмены в зоне боевых действий (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанские спортсмены в зоне боевых действий (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанские спортсмены в зоне боевых действий (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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