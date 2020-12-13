Анчелотти выразил радость из-за возвращения фанатов на стадионы АПЛ

Ливерпульский «Эвертон» обыграл лондонский «Челси» в матче 12 тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

Встреча проходила в Ливерпуле и завершилась со счетом 1:0.

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал результат игры, передает BBC.

По словам тренера, впервые в сезоне на стадионе были фанаты, и он этому рад. Анчелотти отмечает, что «Эвертон» очень хорошо защищался, а затем использовал свои возможности на контратаках и, в конце концов, заслужил победу.

«Мы немного потеряли веру, но после матча с «Манчестер Юнайтед» наша игра стала лучше», — добавил он.