Выборы президента Международного олимпийского комитета пройдут в формате видеоконференции

Выборы президента Международного олимпийского комитета (МОК) на сессии в марте пройдут в формате видеоконференции. Об этом на пресс-конференции сообщил глава организации Томас Бах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Бах будет единственным кандидатом на пост президента организации на предстоящих выборах.

Сессия МОК состоится 10-12 марта.