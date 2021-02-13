"Манчестер Сити" разгромил "Тоттенхэм" в матче чемпионата Англии

Спорт 13 февраля 2021 23:56 (UTC+04:00)
"Манчестер Сити" разгромил "Тоттенхэм" в матче чемпионата Англии

"Манчестер Сити" на своем поле обыграл "Тоттенхэм" в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:0, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами отметились Родри (23-я минута, с пенальти) и Илкай Гюндоган (50, 66). Вратарь "Сити" Эдерсон сделал голевую передачу в случае с третьим голом.

"Манчестер Сити" не проигрывает в чемпионате Англии на протяжении 15 матчей (13 побед, 2 ничьих), клуб одержал 11 побед подряд. В последний раз подопечные Хосепа Гвардиолы проиграли в чемпионате 21 ноября - на выезде "Тоттенхэму" (0:2).

"Манчестер Сити" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата, набрав 53 очка и опережая идущий на втором месте "Лестер" на 7 очков, сыграв при этом на один матч меньше. Команда Жозе Моуринью располагается на восьмой строчке, имея в активе 36 очков.

Клуб из Манчестера 17 февраля на выезде сыграет с "Эвертоном" в перенесенном матче 16-го тура, "Тоттенхэм" 21 февраля в гостях встретится с "Вест Хэмом".

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