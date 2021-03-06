"Манчестер Сити" интересуется футболистом "Аталанты" Госенсом

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" заинтересован в приобретении защитника итальянской "Аталанты" Робина Госенса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что английский клуб готов вступить в переговоры о переходе 26-летнего немца уже летом. Руководство клуба намерено усилить позицию левого защитника, так как может уйти Бенжамен Менди, а Александр Зинченко не является стопроцентным игроком основного состава. По данным портала Transfermarkt, стоимость Госенса оценивается в €28 млн.

Госенс выступает за "Аталанту" с 2017 года. В текущем сезоне он провел за клуб 31 матч в различных турнирах, в которых забил 10 голов и сделал шесть результативных передач.