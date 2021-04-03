Чемпионат Европы по тяжелой атлетике стартует сегодня в Москве
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике, 99-й по счету, стартует 3 апреля в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Соревнования являются квалификационными на Олимпийские игры в Токио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Москва принимала чемпионаты Европы в 1964, 1975 и 1983 годах, причем в двух последних случаях континентальные первенства проводились в рамках мировых. Первоначально чемпионат Европы в Москве должен был пройти в апреле 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса турнир несколько раз переносили.
Напомним, что предыдущий чемпионат Европы проходил в апреле 2019 года в Батуми
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