Чемпионат Европы по тяжелой атлетике стартует сегодня в Москве

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике, 99-й по счету, стартует 3 апреля в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Соревнования являются квалификационными на Олимпийские игры в Токио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Москва принимала чемпионаты Европы в 1964, 1975 и 1983 годах, причем в двух последних случаях континентальные первенства проводились в рамках мировых. Первоначально чемпионат Европы в Москве должен был пройти в апреле 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса турнир несколько раз переносили.

Напомним, что предыдущий чемпионат Европы проходил в апреле 2019 года в Батуми