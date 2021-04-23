В Баку пройдет гран-при IBSA JUDO 2021

БАКУ /Trend Life/ - В Баку 25–26 мая пройдет Гран-при по парадзюдо – İBSA Judo Grand Prix Baku 2021, организованный Национальным параолимпийским комитетом Азербайджана (НПКА), сообщили Trend Life в пресс-службе НПКА.

Международное соревнование с участием представителей более 40 стран пройдет во Дворце спорта имени Гейдара Алиева. В связи с этим создан оргкомитет во главе с президентом НПКА Ильгаром Рагимовым. İBSA Judo Grand Prix Baku 2021 позволит набрать рейтинговые очки для участия в XVI Летних Паралимпийских играх в Токио.

В соответствии с правилами пандемии соревнования пройдут с соблюдением необходимых санитарно-гигиенических норм и без зрителей.

(Автор: Вугар Иманов)