Где и когда пройдут матчи плей-офф ЕВРО-2020. Кто сыграет в Баку?

Спорт 24 июня 2021 12:52 (UTC+04:00)
Где и когда пройдут матчи плей-офф ЕВРО-2020. Кто сыграет в Баку?

БАКУ /Trend Life/ - Определились все пары плей-офф 16-го чемпионата Европы по футболу, который стартовал 11 июня, сообщает Trend Life. Чемпионат Европы по футболу UEFA EURO 2020 по случаю 60-летия с момента первого первенства впервые в истории проходит в 11 крупных городах Европы – Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме, Санкт-Петербурге и Севилье. Подобная акция проведения турнира в различных крупных городах Европы носит разовый характер: в 2024 году следующий чемпионат Европы состоится в обычном формате. Впервые в истории турнира используется система видеопомощи арбитрам (VAR).

Групповой этап

В групповом этапе турнира играли 24 сборные. Две сильнейшие сборные каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест вышли в плей-офф. Ниже представлены результаты игр и итоговые места команд в группах.

Группа A: Италия – 9 очков, Уэльс, Швейцария – по 4, Турция – 0.
Группа B: Бельгия – 9, Дания, Финляндия, Россия – по 3.
Группа C: Нидерланды – 9, Австрия - 6, Украина – 3, Северная Македония – 0.
Группа D: Англия – 7, Хорватия, Чехия – по 4, Шотландия – 1.
Группа E: Швеция – 7, Испания - 5, Словакия – 3, Польша – 1.
Группа F: Франция – 5, Германия, Португалия – по 4, Венгрия – 1.

Прошедшие игры
11 июня
Группа A: Рим. Турция – Италия - 0:3

12 июня
Группа A: Баку. Уэльс – Швейцария - 1:1
Группа B: Копенгаген. Дания – Финляндия - 0:1
Группа B: Санкт-Петербург. Бельгия – Россия - 3:0

13 июня
Группа D: Лондон. Англия – Хорватия - 1:0
Группа C: Бухарест. Австрия – Северная Македония - 3:1
Группа C: Амстердам. Нидерланды – Украина - 3:2

14 июня
Группа D: Глазго. Шотландия – Чехия - 0:2
Группа E: Санкт-Петербург. Польша – Словакия - 1:2
Группа E: Севилья. Испания – Швеция - 0:0

15 июня
Группа F: Будапешт. Венгрия – Португалия - 0:3
Группа F: Мюнхен. Франция – Германия - 1:0

16 июня
Группа B: Санкт-Петербург. Финляндия – Россия - 0:1
Группа A: Баку. Турция – Уэльс - 0:2
Группа A: Рим. Италия – Швейцария - 3:0

17 июня
Группа C: Бухарест. Украина – Северная Македония - 2:1
Группа B: Копенгаген. Дания – Бельгия - 1:2
Группа C: Амстердам. Нидерланды – Австрия - 2:0

18 июня
Группа E: Санкт-Петербург. Швеция – Словакия - 1:0
Группа D: Глазго. Хорватия – Чехия - 1:1
Группа D: Лондон. Англия – Шотландия - 0:0

19 июня
Группа F: Будапешт. Венгрия – Франция - 1:1
Группа F: Мюнхен. Португалия – Германия - 2:4
Группа E: Севилья. Испания – Польша - 1:1

20 июня
Группа A: Рим. Италия – Уэльс - 1:0
Группа A: Баку. Швейцария – Турция - 3:1

21 июня
Группа C: Амстердам. Северная Македония – Нидерланды - 0:3
Группа C: Бухарест. Украина – Австрия - 0:1
Группа B: Копенгаген. Россия – Дания - 1:4
Группа B: Санкт-Петербург. Финляндия – Бельгия - 0:2

22 июня
Группа D: Лондон. Чехия – Англия - 0:1
Группа D: Глазго. Хорватия – Шотландия - 3:1

23 июня
Группа E: Севилья. Словакия – Испания - 0:5
Группа E: Санкт-Петербург. Швеция – Польша - 3:2
Группа F: Мюнхен. Германия – Венгрия - 2:2
Группа F: Будапешт. Португалия – Франция - 2:2

Игры стадии плей-офф

Отметим, что на Олимпийском стадионе в Баку в четвертьфинале, 3 июля, сыграют победители пар Уэльс - Дания и Нидерланды Чехия.

1/8 финала
26 июня
1: 20:00 Уэльс – Дания. Амстердам
2: 23:00 Италия – Австрия. Лондон

27 июня
3: 20:00 Нидерланды – Чехия. Будапешт
4: 23:00 Бельгия – Португалия. Севилья

28 июня
5: 20:00 Хорватия – Испания. Копенгаген
6: 23:00 Франция – Швейцария. Бухарест

29 июня
7: 20:00 Англия – Германия. Лондон
8: 23:00 Швеция – Украина. Глазго

1/4 финала
2 июля
Четвертьфинал 1: 20:00 Победитель матча 6 – победитель матча 5. Санкт-Петербург
Четвертьфинал 2: 23:00 Победитель матча 4 – победитель матча 2. Мюнхен

3 июля
Четвертьфинал 3: 20:00 Победитель матча 1 – победитель матча 3. Баку
Четвертьфинал 4: 23:00 Победитель матча 8 – победитель матча 7. Рим

Полуфиналы
6 июля
Полуфинал 1: 23:00 Победитель четвертьфинала 1 – победитель четвертьфинала 2. Лондон

7 июля
Полуфинал 2: 23:00 Победитель четвертьфинала 4 – победитель четвертьфинала 3. Лондон

Финал
11 июля
23:00 Победитель полуфинала 1 – победитель полуфинала 2. Лондон

(Автор: Вугар Иманов)

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