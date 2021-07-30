Южноафриканка Скунмакер установила мировой рекорд в плавании на 200 метров брассом
Южноафриканка Татьяна Скунмакер стала победительницей Олимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 200 метров брассом с мировым рекордом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Ее время составило 2 минуты 18,95 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал датчанке Рикке Мёллер Педерсен (2.19,11).
Второе место заняла американка Лилли Кинг (+0,97), третье - ее соотечественница Энни Лэйзор (+1,89).
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