Лучший подарок на юбилей азербайджанской дзюдоистки на Олимпиаде в Токио (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Первая медалистка Азербайджана на Летних Олимписких играх в Токио, бронзовый призер по дзюдо Ирина Киндзерская сделала себе замечательный подарок на юбилей – 13 июня спортсменке исполнилось 30 лет.

Выступая в весовой категории 78+ кг, она сегодня обыграла китаянку Шийан Ху. Киндзерская одержала победу иппоном, завоевав первую медаль в Токио для олимпийской сборной Азербайджана.

Ирина Киндзерская родилась в Каменец-Подольске Хмельницкой области Украины. В 2012 году принимала участие в Олимпийских играх в Лондоне и заняла 5-ое место. В 2013 году в Будапеште стала бронзовым призёром чемпионата Европы по дзюдо. В мае 2017 года, сменив гражданство, перешла в сборную Азербайджана и приняла участие в Исламских играх солидарности 2017 года в Баку. Дошла до финала, где уступила Кайре Сайит из Турции, завоевав серебряную медаль игр. В этом же году Киндзерская стала бронзовым призёром чемпионата мира. На Европейских играх 2019 года опять взяла бронзовую медаль. Помимо этого, Киндзерской была вручена также бронзовая медаль чемпионата Европы, поскольку именно такой статус имели соревнования по дзюдо на Евроиграх в Минске. В 2020 году на чемпионате Европы в Праге завоевала серебряную медаль, уступив в финале французской спортсменке Романе Дикко.

В своем послематчевом интервью из Токио Ирина Киндзерская поделилась впечатлениями после завоевания долгожданной награды.

"Я очень счастлива. Не могу передать словами. Когда совершила бросок и поняла, что стала призеркой Олимпийских игр, внутри все перевернулось…Сегодня я была настроена по максимуму. Хотела доказать всем, что женское дзюдо в Азербайджане существует, и просто нужно много трудиться. Это и стимул для будущих девушек в дзюдо в Азербайджане, чтобы им было к чему стремиться. Возможно, моя медаль станет для кого-то толчком в спортивной карьере", – сказала спортсменка, выразив признательность Федерации дзюдо Азербайджана, непосредственно вице-президенту Садыху Садыхову и своей семье.

"Огромное спасибо за веру и поддержку, что дали мне такую возможность стать частью команды Азербайджана и доказать им, что я могу добиваться успехов. Даже несмотря на то, что я возрастной спортсмен, они в меня поверили. Также очень благодарна своему мужу, семье – маме, папе, свекрови, которые всегда мною гордятся, вне зависимости от моих результатов… Я вышла замуж за азербайджанца. В какой-то момент карьеры в Украине делали ставку на своих, и мне предложили выступать за Азербайджан. Муж меня всегда поддерживал. Всегда был рядом. Вчера сказал мне, чтобы я поверила в себя", – отметила дзюдоистка.

Об участии в Олимпиаде и о пути к тяжелой победе Ирина Киндзерская сказала: "Борьба пошла с первой же встречи. И с каждой следующей встречей я видела, что могу завоевать медаль. Конечно, я очень сильно расстроилась поражению от японки, ведь мне очень хотелось стать олимпийской чемпионкой. После этого было тяжело собраться, психологически тяжело. Но я понимала, что второй раз упустить медаль я себе не позволю. Сегодня будут слезы еще очень долго (улыбается). И вроде, у нас в Азербайджане еще не было медали в женском дзюдо. Я очень горжусь, что смогла открыть им счет, и надеюсь, что в будущем их станет больше".

Фото- Дилавар Наджафов.

(Автор: Вугар Иманов)