«Барселона» согласовала контракт с новым нападающим
Нападающий английского «Вулверхэмптона» Адама Траоре перейдет в «Барселону». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным источника, каталонский клуб арендует игрока до конца сезона с возможностью выкупа.
В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги испанец принял участие в 20 матчах, в которых ему удалось забить один мяч. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Траоре составляет €28 млн. Он является воспитанником «Барселоны».
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