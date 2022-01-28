«Барселона» согласовала контракт с новым нападающим

Нападающий английского «Вулверхэмптона» Адама Траоре перейдет в «Барселону». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, каталонский клуб арендует игрока до конца сезона с возможностью выкупа.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги испанец принял участие в 20 матчах, в которых ему удалось забить один мяч. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Траоре составляет €28 млн. Он является воспитанником «Барселоны».