Мбаппе превзошел рекорд Месси в ЛЧ

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе стал самым молодым футболистом, достигшим отметки в 40 забитых мячей в Лиге чемпионов, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru". Сегодня он оформил свой рекордный гол в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса». На момент гола ему было 23 года, 10 месяцев и 13 дней.

Таким образом, он превзошел рекорд Лионеля Мессии. Ему удалось преодолеть отметку в 40 забитых мячей в Лиге чемпионов в возрасте 24 лет, 4 месяцев и 8 дней.

Рекорд обновился практически через 11 лет. Свой 40-й гол аргентинец забил 1 ноября 2011 года в ворота «Виктории Пльзень».

В текущем сезоне Лиги чемпионов на счету французского нападающего семь забитых мячей и три голевых передачи в шести матчах.

21 мая стало известно, что Килиан Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», который рассчитан до 2025 года. При этом ранее сообщалось, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». Однако громкий переход не состоялся. Теперь зарплата Мбаппе во Франции составляет €40 млн в год.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 12 матчах своей команды в чемпионате Франции, отметившись 11 забитыми мячами и отдав две результативные передачи.