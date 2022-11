В Баку состоялась битва среди профессиональных боксеров за чемпионский пояс UBO (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел чемпионат мира по боксу среди профессионалов по версии UBO (Universal Boxing Organization), сообщает Trend Life.

Чемпионат организован Karapapak Fight Club and Promotion, MCM Fight Club and Promotion и TGA Promotion and Management при поддержке Федерации профессионального бокса Азербайджана.

На открытии первый вице-президент Федерации профессионального бокса Фархад Аджалов, президенты Karapapak Fight Club and Promotion Агиль Аджалов, TGA Promotion and Management - Тариэль Джафаров и MCM Fight Club and Promotion - Джавидан Мамедов отметили высокий уровень развития спорта в Азербайджане, достижение успехов на международной арене, в том числе в профессиональном боксе. Почетными гостями стали чемпион WBC Silver Asia, WBC İnternational, Universal Boxing Organization Сердар Авджи (Турция) и ныне проживающий в США , обладатель пояса профессионального бокса WBA İnternational Champion Рамал Аманов.

Гостям была представлена концертная программа с участием танцевальной группы Cigitlər, Buta Band Group и Яшара Юсуба.

В соревновании в различных весовых категориях приняли участие спортсмены из Азербайджана, Пакистана, Кувейта и Турции. Победителями стали – Эльнур Мамедов, Тайфур Алиев, Мугабил Мусаев, Тариэль Джафаров, Руслан Рагимов, Сархан Алиев.

Центральным поединком стал 12-раундовый бой в полутяжелой весовой категории (79.3 кг) между Айханом Исмайловым (Азербайджан) и Хасаном Кубилай Алджу (Турция) за пояс UBO Light Heavy Weight World Title. Вследствие травмы плеча Айхан не смог продолжить борьбу в шестом раунде и чемпионом был признан Хасан Кубилай Алджу.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az