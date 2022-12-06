Сборная Марокко обыграла испанцев и впервые вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу

Сборная Марокко по футболу в серии пенальти победила команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Встреча прошла во вторник на стадионе "Эдьюкейшн сити" в Эр-Райяне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Основное время матча и два дополнительных тайма завершились со счетом 0:0. В серии пенальти марокканцы победили со счетом 3:0.

Сборная Марокко впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Также марокканцы стали четвертой африканской командой, которой покорилась эта стадия турнира, ранее в 1/4 финала выходили сборные Камеруна (1990), Сенегала (2002) и Ганы (2010). Сборная Испании третий раз подряд не сумела пройти 1/8 финала чемпионата мира: в 2014 году испанцы завершили выступление на групповом этапе, а в 2018-м они в 1/8 финала проиграли сборной России. В четвертьфинале турнира в Катаре марокканцы сыграют с победителем матча Португалия - Швейцария, который состоится во вторник (23:00).