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Голкипер сборной Франции Льорис повторил рекорд Нойера на ЧМ

Спорт Материалы 15 декабря 2022 04:54 (UTC +04:00)
Голкипер сборной Франции Льорис повторил рекорд Нойера на ЧМ

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Голкипер сборной Франции Уго Льорис повторил рекорд немецкого вратаря Мануэля Нойера по числу матчей на чемпионатах мира, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Француз вышел в старте на полуфинальный матч своей команды против сборной Марокко. Он стал для него 19-м на чемпионатах мира. 35-летний вратарь превзошел по количеству матчей Зеппа Майера (Германия) и Клаудио Таффарела (Бразилия). У них по 18 матчей. Таким образом, Льорис сравнялся с рекордсменом ЧМ Мануэлем Нойером, который установил это достижение на текущем ЧМ в матче группового этапа против Коста-Рики.

У Льориса есть возможность стать единоличным рекордсменом, если в финальном матче он также появится в старте. На текущем ЧМ голкипер провел пять игр, пропустив четыре мяча (два с пенальти).

В среду вечером подопечные Дидье Дешама в полуфинале ЧМ оказались сильнее сборной Марокко (2:0). На пятой минуте счет открыл левый защитник французов Тео Эрнандес. Марокканцы тоже имели свои моменты, но не смогли их реализовать. В концовке второго тайма действующие чемпионы мира упрочили свое преимущество. Гол на счету нападающего Коло Муани.

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