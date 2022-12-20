Мбаппе посоветовали перейти в клуб АПЛ

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни посоветовал французскому форварду Килиану Мбаппе покинуть «Пари Сен-Жермен». Его слова передает BeSoccer, сообщает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

«Думаю, что Килиану нужно покинуть свой клуб и перейти в команду из Английской премьер-лиги (АПЛ). ПСЖ — большой клуб, но я думаю, что он достиг своего максимума в Лиге 1», — заявил Руни. По его мнению, игроку стоит перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Реал», чтобы достичь уровня Лионеля Месси и Криштиану Роналду.