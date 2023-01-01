«Арсенал» обыграл «Брайтон» в матче 18-го тура АПЛ

В очередном матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Арсенал» переиграл «Брайтон», передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Встреча прошла в Брайтоне на стадионе «Амекс» и завершилась победой гостей со счетом 4:2.

В составе победителей забитыми мячами отметились Букайо Сака, Мартин Эдегор, Эдди Нкетиа и Габриэль Мартинелли.

У проигравшей команды отличились ирландец Эван Фергюсон и японец Каору Митома.

После этой победы подопечные Микеля Артеты набрали 43 очка и закрепились на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Брайтон» с 24 баллами сохранил за собой восьмую позицию.

Следующий матч «канониры» проведут 3 января против «Ньюкасл Юнайтед». Игра пройдет в британской столице на стадионе «Эмирейтс», стартовый свисток прозвучит в 23.45.

«Брайтон» на выезде сразится с «Эвертоном», эта игра также состоится 3 января и начнется в 23.45.